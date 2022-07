Meiden Sie an diesem Wochenende die Autobahn!

Der ADAC warnt: In Norddeutschland steht eines der staureichsten Wochenenden der Urlaubssaison bevor. Auf einigen Strecken muss dabei mit besonders langen Wartezeiten gerechnet werden.

Bis auf Bayern und Baden-Württemberg haben mittlerweile alle Bundesländer Sommerferien, einige Reisende sind bereits wieder auf dem Heimweg – der ADAC prognostiziert deshalb zwischen Freitag und Sonntag besonders volle Straßen.

ADAC warnt vor staureichstem Wochenende des Sommers

Im Norden sind demnach vor allem die A1 zwischen Bremen und Lübeck und die A7 in südlicher Richtung betroffen. Die Staus entstünden dabei meist durch Baustellen. Besonders voll werden soll es am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag.

Auch im Raum Hamburg müssten Reiserückkehrer:innen mit teilweise langen Wartezeiten rechnen, sagte eine Sprecherin. Ein Grund: Wegen einer Vollsperrung sei der Elbtunnel in Richtung Süden von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, nicht passierbar. Eine Umleitung ist ab Neumünster-Süd eingerichtet. Wer schneller durchkommen möchte, sollte versuchen, nachts oder erst am Montagmorgen zurückzureisen, empfiehlt der ADAC.

Mit längeren Fahrtzeiten müssen Urlauberinnen und Urlauber laut ADAC auch auf dem Weg in die Niederlande rechnen. In den vergangenen Wochen hatten Landwirte wiederholt Straßen blockiert, wodurch sich teilweise kilometerlange Staus gebildet hatten. Insgesamt könnte einzig das Lkw-Ferienfahrverbot den Verkehr etwas auflockern; es gilt tagsüber an Samstagen, bis Ende August. (mp/dpa)