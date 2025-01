Ryanair-Flüge in Hamburg weg – dafür bald neue an diesem norddeutschen Airport

Erst im Herbst hatte Ryanair angekündigt, jede Menge Flüge von Hamburg aus zu streichen. Begründung: Zu hohe Flughafengebühren. Davon scheint jetzt ein anderer norddeutscher Airport zu profitieren. Und damit dann auch wieder Hamburgerinnen und Hamburger, die günstig nach England oder Spanien fliegen wollen. Ab März bietet der Flughafen Lübeck neue Ryanair-Flüge an.

Unter anderem der NDR berichtet, dass der Flughafen Lübeck schon bald wieder mit dem irischen Billig-Anbieter zusammenkommt – nachdem der zwischenzeitlich ganz aus der Hansestadt verschwunden war. Auch die eigene Airline Lübeck Air fliegt seit 2023 nicht mehr, zum Saisonende hatte auch die Stralsunder Fluggesellschaft Sundair ihren Weggang aus Lübeck angekündigt. In Hochzeiten landeten und starteten von Lübeck aus rund 700.000 Flüge jährlich (zuletzt 2009), nun sind es nur noch etwa 70.000.

Von Lübeck nach Mallorca, Málaga und London-Stansted

Da kommt der Ryanair-Deal natürlich recht, um das Geschäft vielleicht wenigstens etwas anzukurbeln. Ab März geht es von Lübeck aus nach Mallorca, Málaga und London-Stansted. Málaga etwa gehört zu den Flügen, die Ryanair in Hamburg streichen will, und zwar ab Sommer 2025. Außerdem müssen sich die Menschen in Hamburg dann von Billig-Flügen nach Edinburgh, Mailand, Porto, Valencia und Zadar verabschieden. Insgesamt sollen 60 Prozent der Ryanair-Flüge wegfallen.

Nun also Lübeck. Der Flughafen dort habe Ryanair ein angemessenes Angebot gemacht, erklärte die Lübecker Flughafensprecherin Stefanie Eggers. Die Hoffnung: Endlich wieder mehr Flüge ab 2025.

Fans von Billigflügen dürfte es freuen – die Zugfahrt nach Lübeck dauert 45 bis 50 Minuten, ist etwa mit dem Deutschlandticket (seit 1. Januar 58 Euro) bereits bezahlt im Regionalverkehr. Klimaschutz-sensible Menschen hingegen dürften die neuen Strecken ab Lübeck vermutlich nicht gutheißen, sie hatten sich wohl eher gefreut, dass der Billig-Wahn in Hamburg eingeschränkt wird. (km)