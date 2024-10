Ryanair streicht Angebot in Hamburg drastisch zusammen

Fliegen ist in Deutschland vergleichsweise teuer. Das liegt unter anderem an der jüngst erhöhten Luftverkehrssteuer. Ryanair wird sein Angebot hierzulande im Sommer 2025 eindampfen.

Der irische Billigflieger Ryanair dünnt sein Angebot in Deutschland kräftig aus. Das Angebot in Hamburg werde im Sommer um 60 Prozent reduziert, das in Berlin um 20 Prozent. Dortmund, Dresden und Leipzig werden ab Sommer 2025 sogar überhaupt nicht mehr angeflogen, wie die Fluggesellschaft in Hamburg mitteilte.

Insgesamt werde das Angebot in Deutschland im nächsten Sommer um zwölf Prozent im Vergleich zum Sommer dieses Jahres gekürzt. 22 Strecken fielen weg. Dass Ryanair sein Angebot am Hauptstadtflughafen BER reduzieren will, ist seit August bekannt.

Ryanair streicht Angebot zusammen: Billigflieger macht Regierung verantwortlich

In einer Mitteilung heißt es: „Dies ist auf das anhaltende Versäumnis der deutschen Regierung zurückzuführen, die Luftverkehrssteuer, Sicherheits- und Flugsicherungsgebühren zu senken, was die Erholung und das Wachstum behindert.“

Ryanair hatte im August bereits gedroht, das Angebot in Deutschland zu kürzen, sollte die Bundesregierung nicht die zum Mai erhöhte Luftverkehrssteuer zurücknehmen. (dpa)