Flughafen Hamburg: „Wartezeiten und Rückstau“ wegen IT-Panne

Ein Technikausfall bei der Bundespolizei hat zu massiven Problemen an großen Flughäfen in ganz Deutschland geführt. Es gibt lange Warteschlangen bei Einreisen – auch am Hamburger Flughafen.

Ein Technikausfall bei der Bundespolizei hat an vielen großen deutschen Flughäfen zu massiven Problemen bei der Einreise aus Nicht-Schengen-Staaten geführt – auch in Hamburg. Das für die automatische Einreise zuständige IT-System funktioniere derzeit nicht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei St. Augustin auf Anfrage. Die Polizei müsse die Kontrollen händisch durchführen. Es komme „vermehrt zu Wartezeiten und Rückstau“.

Flughafen Hamburg: Fahndungssystem der Bundespolizei ausgefallen

In Fuhlsbüttel ist wie auch an den anderen betroffenen Flughäfen am Freitagnachmittag das Fahndungs- und Auskunftssystem der Bundespolizei ausgefallen. Da Anfragen derzeit über ein anderes, langsameres System erfolgen müssten, dauere die Abfertigung etwas länger, sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage.

Er betonte jedoch, es herrsche kein Chaos. Das Problem betreffe auch nur Passagiere, die aus Drittstaaten außerhalb der EU kämen oder dorthin wollten – und deshalb zu Grenzkontrollen müssten. Ob Airlines auf betroffene Passagiere warten oder sich diese um Alternativflüge bemühen müssen, ist bisher unklar. Ausdrücklich nicht betroffen seien die Sicherheitsschleusen.

Das Bundeskriminalamt sucht nach Angaben des Bundesinnenministeriums noch nach der Ursache und einer Lösung für die IT-Störung, die derzeit zu Problemen bei Einreisekontrollen durch die Bundespolizei führt.

„Dem Bundesinnenministerium sind aktuelle technische Störungen an Informationssystemen bekannt, die das Bundeskriminalamt (BKA) für den polizeilichen Informationsverbund betreibt“, teilte ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage mit. „Davon betroffen sind auch die Einreisekontrollen durch die Bundespolizei.“

Das BKA arbeite mit seinen Partnerbehörden „mit Hochdruck daran, die Störungen zu beheben und die Ursachen zu finden“. Diese Untersuchungen blieben abzuwarten. (dpa/apa)