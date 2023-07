Nach gefährlicher Panne: Kieler Förde wird für Sprengung gesperrt

Beim letzten Versuch hab es eine gefährliche Panne: Ein Metallteil schlug in ein Haus ein! Jetzt gibt es für die Sprengung des ehemaligen Kesselhauses des alten Kohlekraftwerks in Kiel einen neuen Anlauf. Am Dienstag wird die Kieler Förde ab etwa 14 Uhr für die Schifffahrt gesperrt.

Das Sprengen der Stahlkonstruktion wird mit einem lauten Knallgeräusch verbunden sein, wie die Stadt Kiel ankündigte. Kurz vor der eigentlichen Sprengung soll das Zünden einer sogenannten Vergrämungsladung Vögel verscheuchen, damit sie nicht zu Schaden kommen. Die Sprengung ist für den Zeitraum von 14 bis 16 Uhr geplant.

Kieler Förde: Sprengung ging schon mal schief

Bei einer Sprengung im April war es zu einer Panne gekommen. Damals war ein etwa tellergroßes Metallteil in ein Haus eingeschlagen, das rund 1,1 Kilometer vom Kraftwerk entfernt steht. Verletzt wurde niemand.

Das könnte Sie auch interessieren: „Letzte Generation”: Versorgte eine Hamburger Grünen-Abgeordnete sie mit Infos?

Das Kraftwerk hatte im Frühjahr 2019 die Produktion von Strom und Wärme eingestellt. Es wurde durch das moderne Küstenkraftwerk ersetzt, in dem 20 Gasmotoren bedarfsgerecht Strom und Wärme produzieren. (dpa/ ncd)