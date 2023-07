Wirbel um Hamburgs Grünen-Bundestagsabgeordnete Katharina Beck: Die „Letzte Generation“ soll in internen Protokollen ein Treffen mit ihr verzeichnet haben. Der Staat ermittelt derzeit gegen die Klimagruppe wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Beck soll regelmäßige Auskünfte über Vorgänge in der Gesetzgebung angeboten haben. Was geschah wirklich? Die MOPO hat mit der Abgeordneten gesprochen.

Wirbel um Hamburgs Grünen-Bundestagsabgeordnete Katharina Beck: Die „Letzte Generation“ soll in internen Protokollen ein Treffen mit ihr verzeichnet haben. Der Staat ermittelt derzeit gegen die Klimagruppe wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Beck soll regelmäßige Auskünfte über Vorgänge in der Gesetzgebung angeboten haben. Was geschah wirklich? Die MOPO hat mit der Abgeordneten gesprochen.

Im Oktober vergangenen Jahres soll sich Katharina Beck nach Informationen der „Welt” mit der „Letzten Generation” getroffen haben. Die Aktivisten hätten daraufhin in internen Protokollen vermerkt, dass Beck regelmäßig über „interessante Vorgänge” in der Gesetzgebung berichten wolle. „Das wäre skandalös. Die Grünen müssen das schnell aufklären“, kommentiert der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß auf Twitter.

Treffen mit „Letzter Generation”? Das sagt Katharina Beck

Was sagt Beck zu den Veröffentlichungen? Pro Woche spreche sie „ungefähr fünfmal mit unterschiedlichen Interessensvertreter*innen zu diversen Finanz- und Wirtschaftsthemen, von CEOs der DAX-Konzerne über Handwerksbetriebe bis zu Zivilgesellschaft und Umweltengagierten“, so Beck. Darunter sei auch eine Vertreterin der „Letzen Generation“ in einem halbstündigen Online-Gespräch im Oktober 2022 gewesen.

Katharina Beck sitzt für die Hamburger Grünen im Bundestag.

Zu diesem Zeitpunkt stand die „Letzte Generation” noch nicht unter dem Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Beck sagt, sie habe seit diesem Gespräch keinen Kontakt mehr zu den Klimaaktivisten gehabt. „In dem Gespräch habe ich Allgemeines zu Gesetzgebungsverfahren erklärt, vielleicht haben sie da herum irgendetwas im Protokoll notiert“, sagt sie.

Laut @WELTAMSONNTAG hat @kathabeck von der grünen Partei zugesagt, die #LetzteGeneration, gegen die als kriminelle Vereinigung ermittelt wird, über Gesetzgebungsverfahren zu informieren. Das wäre skandalös. Die #Grünen müssen das schnell aufklären! https://t.co/aOo7v9WwVx pic.twitter.com/QQHAzWZSdC — Christoph Ploß (@christophploss) July 8, 2023

Es sei ihre „tiefe Überzeugung“, dass Politik im Miteinander und stetigen Dialog mit unterschiedlichen Akteuren gelingt. „Allen sage ich, dass es für die Politik wichtig ist, Informationen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu erhalten, um bestmögliche Politik zu machen“, so Beck.