Blutspur im Treppenhaus: Nachbarn finden Frauenleiche im Keller

In Kiel ist am Freitagabend eine tote Frau in einem Keller gefunden worden. Während des Einsatzes hat ein Mann versucht, sich das Leben zu nehmen. Jetzt steht fest: Offenbar hat der Mann zuvor die Frau umgebracht.

Anwohner fanden die 45-Jährige leblos im Gemeinschaftskeller eines Wohnhauses in der Asmusstraße. Sie riefen daraufhin die Polizei. Laut einem Reporter vor Ort sollen die Treppenstufen voll Blut gewesen sein.

Kiel: Mann soll Frau getötet haben

Noch bevor die Polizisten eintrafen, wollte sich ein Mann das Leben nehmen. „Nach jetzigem Stand der Ermittlungen steht der 33-Jährige im Verdacht, die 45-Jährige getötet zu haben. Er ist zurzeit noch nicht vernehmungsfähig“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Kiel.

Derzeit kann man deshalb noch keine Angaben zum Motiv machen, heißt es weiter. Wie die 45-Jährige gestorben ist wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt. Die Spurensuche und die Spurensicherung am Tatort dauern noch an. (elu)