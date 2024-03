Streik! Wieder fallen viele Flüge aus – auch Flughafen im Norden betroffen

Mehrere Berufsgruppen im Luftverkehr ringen derzeit um neue Tarife. Häufig kommt es daher in diesen Tagen zu Arbeitskämpfen und Einschränkungen für Fluggäste. Am Donnerstag war das Sicherheitspersonal dran.

Erneute Warnstreiks des Sicherheitspersonals haben an fünf deutschen Flughäfen den Betrieb am Donnerstag weitgehend zum Erliegen gebracht. Betroffen waren die Standorte Berlin, Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden sowie Köln/Bonn, wo der Arbeitskampf bereits am Mittwochabend begann.

Hunderte Flüge gestrichen – Tausende Reisende betroffen

In der Regel wurden an den Flughäfen sämtliche Abflüge gestrichen, weil Passagiere und Waren keine Sicherheitskontrollen mehr durchlaufen konnten. Bei den Landungen kam es ebenfalls zu zahlreichen Ausfällen.

Das könnte Sie auch interessieren: Aufstand der „Kaffeemiedjes“ – der erste Frauenstreik der deutschen Geschichte

Nach Schätzungen des Flughafenverbandes ADV dürften mehr als 580 Flugverbindungen abgesagt sein, 90.000 Reisende müssten umplanen. Für Freitag hat Verdi auch in Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden, Leipzig sowie weiterhin in Karlsruhe/Baden-Baden zu Warnstreiks bei den Sicherheitsbeschäftigten aufgerufen.

Am Freitag keine Flüge vom Flughafen Hannover möglich

In Hannover können deshalb auch am Freitag Passagiere nicht starten. Von Mitternacht bis zum Streikende um 12 Uhr seien keine Abflüge möglich, teilte der Flughafen Hannover mit.

90.000 Reisende waren von dem Streik betroffen. NurPhoto | Ying Tang 90.000 Reisende waren von dem Streik betroffen.

Ankommende Maschinen würden dagegen weiter abgefertigt. Insgesamt seien 23 Abflüge betroffen. Die meisten wurden gestrichen oder heben ohne Passagiere ab. Einzelne Flüge wurden auf Zeiten vor oder nach dem Warnstreik verlegt. Tuifly weicht nach Angaben eines Sprechers nach Paderborn oder Braunschweig aus und richtet für die Passagiere Shuttlebusse ein.

Welle an Arbeitskämpfen im Luftverkehr

Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt ist von den Warnstreiks an beiden Tagen nicht betroffen. Dort wie auch in München könnte allerdings der zweitägige Streik des Lufthansa-Kabinenpersonals vom Dienstag und Mittwoch vereinzelt noch Verspätungen und Flugausfälle nach sich ziehen.

Die Gewerkschaft Ufo hatte Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter des Mutterkonzerns sowie der Tochter Cityline am Frankfurter Airport und einen Tag später am Flughafen München zum Ausstand aufgerufen. Auch an anderen Standorten kam es deshalb zu Einschränkungen.

Lufthansa von den Streiks besonders betroffen

Derzeit überziehen Gewerkschaften den Luftverkehr mit einer ganzen Welle an Arbeitskämpfen, die zu mal mehr, mal weniger Einschränkungen für die Passagiere führen. Besonders häufig trifft es dabei die Lufthansa.

In der Woche zuvor gab es Warnstreiks beim Bodenpersonal der Lufthansa. Das Unternehmen konnte nur rund 10 bis 20 Prozent seiner Flüge anbieten. An diesem Donnerstag startete dort die nächste Verhandlungsrunde. Verdi verlangt für das Bodenpersonal bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 12,5 Prozent mehr Geld, während Lufthansa bei einer Laufzeit von 28 Monaten bislang 10 Prozent angeboten hat.

Arbeitsbedingungen von etwa 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienstleister auf dem Prüfstand

Im Tarifstreit der aktuell streikenden Luftsicherheit geht es hingegen um die Arbeitsbedingungen von etwa 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienstleister. Sie kontrollieren im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich.

Bei dem Konflikt sind bislang fünf Verhandlungsrunden ohne Ergebnis geblieben. Verdi fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten eine Stundenlohnerhöhung um 2,80 Euro mit schneller einsetzenden Mehrarbeitszuschlägen ab der ersten Überstunde.

Die Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) haben nach eigenen Angaben 2,70 Euro mehr pro Stunde in drei Stufen angeboten, wodurch die Monatslöhne um 432 Euro bis 470 Euro steigen würden. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 24 Monaten haben. Eine sechste Verhandlungsrunde mit Verdi ist für den 20. März verabredet.

Schwierige Situation für Reisende

Die Situation ist für Passagiere auch deshalb nicht einfach, weil aufgrund eines weiteren Tarifstreits bei der Deutschen Bahn derzeit auch auf die Schiene kein Verlass ist. Zwar sprechen sich die Gewerkschaften im Luftverkehr nicht mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ab. Trotzdem kam es bereits zwei Mal zu parallelen Arbeitskämpfen im Luft- und Zugverkehr.

„Takeoff” gab es beim Warnstreik nicht mehr. 90.000 Reisende sind betroffen. NurPhoto | Ying Tang NurPhoto | Ying Tang „Takeoff” gab es beim Warnstreik nicht mehr.

Nicht immer steht bei den Tarifkonflikten mehr Geld im Mittelpunkt. Knackpunkt im Tarifstreit bei der Bahn ist die Forderung der GDL nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei gleichbleibendem Gehalt. Das hat zuletzt auch aufseiten der Bundesregierung Kritik ausgelöst.

Wirtschaftsminister Habeck: „Das können wir uns im Moment nicht leisten“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck etwa hatte am Mittwochabend dafür geworben, der Arbeit einen höheren Wert beizumessen, sie als etwas Positives zu begreifen und auch angemessen zu vergüten.

„Jedenfalls wird ein bisschen im Moment zu viel für immer weniger Arbeit gestreikt beziehungsweise geworben. Und das können wir uns in der Tat im Moment nicht leisten“, sagte der Grünen-Politiker beim „Zukunftstag Mittelstand“.

Lindner: Weniger Arbeit führt zu weniger Wohlstand

Das könne sich Deutschland bei schlechter Wirtschaftslage nicht erlauben. Es seien 700.000 offene Stellen gemeldet, womöglich seien es insgesamt sogar zwei Millionen. Zugleich altere die Gesellschaft.

Das könnte Sie auch interessieren: Streik im HVV: Hochbahn bietet fünf Wochen Extraurlaub – warum das Verdi nicht reicht

„Ich beobachte eine Mentalität, in der nicht mehr gestreikt wird für höheres Gehalt, sondern für weniger Arbeitszeit“, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) bei der gleichen Veranstaltung. „Es ist aber noch niemals in der Geschichte beobachtet worden, dass eine Gesellschaft ihren Wohlstand dadurch erhält oder mehrt, indem sie weniger arbeitet, sondern zumeist müssen die Anstrengungen erhöht werden, um zu mehr Wohlstand zu kommen.“ (dpa/mp)