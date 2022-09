Erst Feuer, dann Wasserschaden – Großalarm in Hochhaus bei Hamburg

Die Flammen lodern, dichter Rauch steigt über das Treppenhaus, versperrt jegliche Fluchtwege: Am Sonntagmorgen ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einem Brand in dem sogenannten „Wedel-Tower“ ausgerückt. Nicht das erste Mal, dass es an dem 13-stöckigen Hochhaus bei Hamburg zum dramatischen Einsatz kommt. Erneut gibt es Verletzte – und jede Menge Schaden.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, gingen gegen 9.10 Uhr mehrere dramatisch klingende Notrufe von Bewohnern des Hochhauses an der Feldstraße ein.

Erneut Brand in Wedel-Tower – Großalarm bei Hamburg

Die meldeten eine starke Verqualmung, und dass ihnen dadurch Fluchtwege abgeschnitten seien. In dem 13-geschossigen Gebäude sind überwiegend Studenten untergebracht. Weit über 100 Personen leben dort in den Appartements.

Mehrere Löschzüge, Rettungswagen und Notärzte wurden alarmiert. Auch aus Hamburg rückten Rettungskräfte an. Laut Polizei soll es zu einem Wohnungsbrand in der fünften Etage gekommen sein. „Der Rauch stieg über das Treppenhaus in die oberen Stockwerke auf. Mehreren Personen war der Fluchtweg dadurch versperrt“, teilte Feuerwehrsprecher Hauke Pannen mit.

Menschen über Drehleiter gerettet – Mann in Lebensgefahr

Mehrere Bewohner hatten sich nach MOPO-Informationen noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst in Sicherheit gebracht. Drei Menschen wurden über eine Drehleiter gerettet, darunter ein schwer verletzter 68-Jähriger. Er schwebt mit Brandverletzungen in Lebensgefahr. Vier weitere Personen zwischen 16 und 38 Jahren erlitten eine Rauchvergiftung und kamen ebenfalls ins Krankenhaus.

Rohr beschädigt: Wohnungen nach Wasserschaden unbewohnbar

Nach gut zwei Stunden war der Brand gelöscht. Rund 100 Retter waren im Einsatz. Noch sei die Brandursache unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Durch Ruß und Brandrauch entstand hoher Sachschaden – doch wie hoch? Das konnte am Sonntag noch nicht beziffert werden. Denn zu allem Überfluss wurde auch noch ein Heizungsrohr durch die Hitze beschädigt. Dadurch liefen große Mengen Wasser in die unteren Etagen. Mehrere Wohnungen wurden dadurch unbewohnbar.

Bereits im November vergangenen Jahres war in dem Hochhaus zu einen Brand gekommen. (Archivfoto)

Das war nicht der erste Brand in dem als „Wedel-Tower“ bekannten Gebäude. Zuletzt hatte es dort im November 2021 gebrannt. Damals waren 13 Menschen über Drehleitern sowie über tragbare mobile Leitern gerettet worden.