Feuer in Hamburger Wohnhaus – mehrere Menschen in Gefahr

Die Feuerwehr hat am späten Donnerstagnachmittag sechs Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Wilhelmsburg gerettet. Zuvor war dort eine Abstellkammer im Treppenhaus in Brand geraten.

Das Feuer in dem Haus am Vogelhüttendeich war gegen 17.20 Uhr ausgebrochen. Sechs Menschen galten zunächst als vermisst, wie der Lagedienst der Feuerwehr der MOPO sagte. Doch die Einsatzkräfte konnten die Personen, darunter eine schwangere Frau, bald finden und unversehrt aus dem Haus retten.

Mehrfamilienhaus in Hamburg-Wilhelmsburg brennt

Die Frau erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Sie wurde gemeinsam mit den anderen Personen vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Das Feuer konnte die Feuerwehr rasch unter Kontrolle bringen. Offenbar war in einer ehemaligen Wohnung, die mittlerweile als Abstellkammer genutzt wird, untergebrachter Unrat in Brand geraten, so die Polizei zur MOPO.

Nach rund einer Stunde ging der Einsatz in Wilhelmsburg zu Ende. (fbo)