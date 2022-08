Erneut fataler Drogenexzess? Jugendliche liegen bewusstlos in Hamburger Park

Großeinsatz der Hamburger Polizei und Feuerwehr im Bereich der Langenhorner Schule am Krohnstieg: Dort sind den Beamten am Donnerstagmorgen drei bewusstlose Jugendliche gemeldet worden. Waren wieder Drogen im Spiel?

Zunächst wurden der Polizei sogar Kinder gemeldet, die in der Parkanlage neben der Grundschule liegen sollten. Passanten sprachen davon, dass sie nicht ansprechbar seien.

Wieder Drogen? Teenies liegen bewusstlos in Hamburger Park

Vor Ort stellte sich dann vom äußeren Erscheinungsbild heraus, dass es eher drei Jugendliche sind. Polizeisprecher Sören Zimbal: „Einer der Jugendlichen reagierte nicht und wurde von Rettungskräften reanimiert.“ Alle drei seien in Krankenhäuser gekommen.

Ob die Teenies Drogen konsumiert haben oder ob rauschgiftähnliche Stoffe am Einsatzort gefunden wurden, war zunächst unklar. Nach MOPO-Informationen hatten die Jugendlichen keine Ausweise dabei. Zwei, die von Kräften versorgt wurden und wieder ansprechbar waren, wollten gegenüber der Polizei weder Alter noch Identität verraten.

„Die Hintergründe sind noch unklar“, so Zimbal. „Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.“ Er erinnert an den Vorfall im Hotel auf St. Pauli von vor zwei Tagen, als bei einer mutmaßlichen Drogenparty mehrere junge Menschen verletzt wurden. Ein 22-Jähriger starb. Auch eine 13-Jährige soll Rauschgift konsumiert haben. (dg/rüga)