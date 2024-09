Entwarnung? Vor diesem Frachter haben alle Angst – jetzt hat er ein neues Ziel

Mehrere Tage lang befand sich der beschädigte Frachter „Ruby“ zwischen Norwegen und Dänemark. An Bord: 20.000 potenziell gefährliches Ammoniumnitrat. Nun scheint die Reise zurück in den Heimathafen im Mittelmeer zu gehen.

Wie aus Angaben der Schiffs-Trackingdienste Vesselfinder und Marinetraffic hervorgeht, hat die „Ruby“ in der Nordsee Kurs Richtung Malta genommen, wo sie demnach am 8. Oktober eintreffen soll. Statt durch Skagerrak und Kattegat Richtung Ostsee war das Schiff somit westlich von Dänemark Richtung Süden unterwegs.

Frachter „Ruby“ ist auf dem Weg zurück nach Malta

Die dänische Schifffahrtsbehörde bestätigte der Nachrichtenagentur Ritzau, dass die „Ruby“ nun doch nicht durch dänische Gewässer fahren werde. Das Schiff sei angewiesen worden, nach Malta zu fahren, um seine Ladung zu entladen, ehe es seine Fahrt zur Reparatur in einer nahe gelegenen Werft fortsetzen könne.

Der Weg des Frachters wird wegen seiner Ladung von mehreren Anrainerstaaten der Nord- und Ostsee genau verfolgt. Ammoniumnitrat gilt als Auslöser der Katastrophe im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut im August 2020, wo über Jahre große Mengen der Chemikalie unsachgemäß im Hafen gelagert worden waren. Mehr als 200 Menschen kamen damals bei einer verheerenden Explosion ums Leben.

Potenziell gefährliche Ladung

Die „Ruby“ fährt unter maltesischer Flagge und war auf der nordrussischen Halbinsel Kola in See gestochen. Unter unklaren Umständen zog sie sich kurz nach dem Verlassen des russischen Hafens Schäden am Rumpf zu, fuhr jedoch weiter. Im nordnorwegischen Tromsø wurde sie wegen ihrer riskanten Ladung aus dem Hafen verwiesen. Als Zielort für eine Reparatur galt dann das litauische Klaipeda, aber die Behörden des baltischen EU-Staates haben die Einfahrt bereits ebenso verweigert wie die schwedischen Häfen Göteborg und Uddevalla. Die dänische Schifffahrtsbehörde hätte die Durchfahrt durch dänische Gewässer nur mit einem Lotsen an Bord erlaubt.

Ammoniumnitrat dient vor allem als Hauptbestandteil von Düngemittel, kann aber auch als Sprengstoff verwendet werden. Experten wiesen in den vergangenen Tagen in skandinavischen Medien darauf hin, dass sich das Material nicht ohne Weiteres entzünde. Auch sein Transport auf See ist alles andere als ungewöhnlich – für Misstrauen sorgte jedoch, dass das Schiff in Russland losgefahren ist. (dpa/mp)