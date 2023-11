Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte rund um Hamburg

In Hamburg haben jetzt alle Weihnachtsmärkte geöffnet. Auch in vielen Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins und Niedersachsens weihnachtet es jetzt sehr. Bis zum Jahresende wollen die Märkte mit Lichterglanz große und kleine Besucher verzaubern. Ein Überblick über die großen Weihnachtsmärkte im Norden.

Lübeck

Bis zum 30. Dezember locken liebevoll geschmückte Stände mit Bratwurst, Glühwein, Zuckerwatte sowie mit weihnachtlichen Dekorationsartikeln. Offiziell eröffnet wird die Weihnachtsstadt am 27. November mit dem „Adventsleuchten“ in St. Marien (16.30 Uhr) und einer Lichterprozession durch die Altstadt. Geöffnet haben die insgesamt elf Lübecker Weihnachtsmärkte vom 27. November bis zum 30. Dezember, der Kunsthandwerkermarkt im Heilig-Geist-Hospital ist vom 1. bis zum 10. Dezember geöffnet.

Flensburg

Der Flensburger Weihnachtsmarkt steht unter dem Motto „Hygge, Herz & Lichterglanz“. Zwischen Süder- und Nordermarkt bieten Markthändler und Schausteller Kunsthandwerk und kulinarische Leckereien an. Eröffnet wird der Markt nach Angaben der Veranstalter am Montag um 17 Uhr an der Weihnachtspyramide auf dem Südermarkt.

Kiel

Glühweintrinken an der Ostsee: der Weihnachtsmarkt in Kiel Frank Molter/dpa Glühweintrinken an der Ostsee: der Weihnachtsmarkt in Kiel

Ein Jubiläum feiert in diesem Jahr der Kieler Weihnachtsmarkt, den es zum 50. Mal gibt. Zur Eröffnung am Montag um 18.30 Uhr durch Kiels Stadtpräsidentin Bettina Aust auf dem Holstenplatz gibt es kostenlosen Punsch und kleine Lebkuchenherzen. Mittelpunkt des festlichen Weihnachtstreibens werde auch in diesem Jahr wieder die 12,5 Meter hohe Weihnachtspyramide auf dem Asmus-Bremer-Platz sein, teilte die Stadt Kiel mit. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt auf dem Holstenplatz bis zum 23. Dezember und der auf dem Asmus-Bremer-Platz bis zum 30. Dezember.

Neumünster

Die Stadt Neumünster lockt statt mit einer echten Eisbahn mit einer aus Kunststoff. „Damit nicht aufs Schlittschuhlaufen verzichtet werden muss, aber auch nicht die Stromkosten in die Höhe schnellen, hat sich die Stadt Neumünster für die energiesparende Variante einer künstlichen Eisbahn entschieden“, sagte ein Sprecher der Stadt. Geöffnet ist der Markt ab Montag bis zum 23. Dezember.

Bremen

Ebenfalls ab Montag wird es weihnachtlich in der Bremer Innenstadt. Zwischen Rathaus, Roland und Dom warten bis zum 23. Dezember nach Veranstalterangaben insgesamt 148 Angebote auf die Besucher. Jeden Donnerstag laufen beleuchtete Fantasiewesen auf Stelzen über den Markt, jeden Samstag spielt ein Posaunenchor vom Rathausbalkon.

Osnabrück

In Osnabrück lädt der Weihnachtsmarkt vor der historischen Kulisse des Rathauses, Marienkirche und des Doms ein. Ab Montag bis zum 2. Dezember ist er täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Beliebte Treffpunkte seien die große Spieluhr und das traditionelle Karussell vor dem Rathaus, hieß es.

Der Weihnachtsmarkt in Lüneburg öffnet am Mittwoch. dpa Der Weihnachtsmarkt in Lüneburg öffnet am Mittwoch.

Lüneburg

Auch in Lüneburg startet der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Los geht es am Mittwoch, den 29. November. Abgebaut wird nach dem 30. Dezember. Neben weiteren Märkten in der Stadt stellt den Angaben zufolge die Märchenmeile in der Lüneburger Innenstadt gerade für die kleinen Besucher eine Attraktion dar. In zwölf weihnachtlichen Hütten werden Märchen auf Knopfdruck vorgelesen, auch auf Plattdeutsch.

Braunschweig

Ebenfalls ab Mittwoch bieten in Braunschweig rund 130 Aussteller bis zum 29. Dezember in ihren geschmückten Ständen rund um den Dom St. Blasii und die Burg Dankwarderode Produkte an. Um Lebensmittel nicht zu verschwenden, arbeiten Standbetreiberinnen und -betreiber auf dem Markt mit einem Verein zusammen, der Foodsharing betreibt. (dpa/mp)