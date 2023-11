Termine und Öffnungszeiten: Wann die Weihnachtsmärkte in Hamburg starten

Glühwein (mit oder ohne Schuss), gebrannte Mandeln, kandierte Äpfel – bald geht sie wieder los: Die Weihnachtsmarkt-Saison! Zusammen mit Freunden oder Familie lassen sich hier gemütliche Winter-Abende verbringen. Der große Hamburg-Überblick: Wann der erste Markt öffnet, wo auf Weihnachtsmusik-Berieselung verzichtet wird und wo es für Kinder besonders viele Angebote gibt.

Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt (Altstadt)

Los geht es mit dem wohl bekanntesten in Hamburg: Der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz! Der von Roncalli betriebene Markt steht unter dem Motto „Kunst statt Kommerz“ – dementsprechend gibt es bei den 80 Ständen viel Kunsthandwerk und Holzschnitzereien zu sehen und zu kaufen. Nach drei Jahren nun endlich wieder dabei: Der fliegende Weihnachtsmann. Drei Mal am Tag erzählt er die Geschichte von Rudolf dem Rentier. Und besonders nachhaltig ist das Ganze auch noch: Der Markt wird ausschließlich mit Ökostrom betrieben, Plastikverpackungen sind tabu.

27. November bis 23. Dezember

Täglich 11 bis 21 Uhr

Rathausmarkt, 20095 Hamburg

Wohl der bekannteste in Hamburg: Der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz imago/Panthermedia Wohl der bekannteste in Hamburg: Der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz

Weihnachtsmarkt Spitalerstrasse (Altstadt)

Hanseatik pur: Die Buden vom Weihnachtsmarkt in der Spitalerstraße sind in traditioneller Backsteinoptik gestaltet – hier wird viel Kunsthandwerk angeboten und auch Gastro-Freunde kommen auf ihre Kosten. Außerdem verkaufen junge kreative Hamburger Künstler ihre neusten Designs – perfekt für ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk!

23. November bis 30. Dezember

Täglich 11 bis 21 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr

Geschlossen am 24., 25. und 26.12.

Adresse: Spitalerstraße 10, 20095 Hamburg

Weihnachtsbeleuchtung in der Spitalerstraße in der Hamburger Innenstadt (Archivbild) IMAGO / Hanno Bode Weihnachtsbeleuchtung in der Spitalerstraße in der Hamburger Innenstadt (Archivbild)

Weihnachtsmarkt Gerhart-Hauptmann-Platz (Altstadt)

Eintauchen ins Weihnachtsdorf mit ganz viel Kunsthandwerk! Es wird gehämmert, geschnitzt, gemeißelt. Außerdem gibt’s eine lebensgroße Krippe, ein Karussell und eine riesige Tanne mit unzähligen Kerzen. Hungrige Besucher:innen werden an den zahlreiche Gastro-Buden sicherlich fündig.

23. November bis zum 23. Dezember

Täglich 11 bis 23 Uhr

Adresse: Gerhart-Hauptmann-Platz, 20095 Hamburg

Weihnachtsmarkt Fleetinsel (Altstadt)

Mehr Hamburg geht nicht: Der Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel ist ganz idyllisch zwischen Alster und Elbe gelegen. Zwei Segel-Oldtimer aus dem Museumshafen Oevelgönne sorgen nochmal für eine besondere Ladung an maritimen Flair. Für die Kleinen gibt’s ein Kinderkarussell.

27. November bis 23. Dezember 2023

Täglich 12 bis 21 Uhr

Adresse: Heiligengeistbrücke, 20459 Hamburg

Der Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel (Archivbild) Florian Quandt Der Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel (Archivbild)

Weihnachtsmarkt St. Petri (Altstadt)

Hier sieht man (fast) den Markt vor lauter Bäumen nicht mehr: Auf dem Weihnachtsmarkt an der St. Petri-Kirche stehen 250 echte Tannen – ein Wald mitten in der Großstadt! In den Holzhütten gibt’s eine große Auswahl an Spielzeugen, Kunsthandwerk und Deko-Artikeln. Aber auch auf Glühwein und Punsch muss man hier natürlich nicht verzichten. Für Kinder ist der Märchenwald besonders spannend: Hier warten auf die Kleinen eine Riesen-Spielzeugeisenbahn, ein tanzender Weihnachtsmann und ein fünf Meter hoher Nussknacker.

23. November bis zum 30. Dezember

Dienstag 10 Uhr bis 18.30 Uhr

Geschlossen am 26.11., sowie am 24., 25. und 26.12.

Adresse: Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg

Der Weihnachtsmarkt an der St. Petri Kirche, der ältesten noch bestehenden Kirche Hamburgs (Archivbild) Timo Sommer Der Weihnachtsmarkt an der St. Petri Kirche, der ältesten noch bestehenden Kirche Hamburgs (Archivbild)

Weißer Zauber auf dem Jungfernstieg (Neustadt)

Direkt an der Binnenalster gelegen, erstreckt sich der Weihnachtsmarkt „Weißer Zauber“ entlang des gesamten Jungfernstiegs. Der Markt ist bekannt für seine winterliche und schneeweiße Dekoration, die ihm seinen Namen gibt. Hier gibt es zahlreiche Stände, die eine breite Palette von Weihnachtsgeschenken, Handwerkskunst, Schmuck, Spielzeug und kulinarischen Köstlichkeiten anbieten. Ein Highlight ist sicherlich das historische Riesenrad, von dem man einen tollen Blick auf das Alsterhaus und die Europa-Passage hat.

23. November bis 29. Dezember

Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr

Freitag bis Sonntag 11 bis 22 Uhr

Geschlossen am 26.11. sowie 24. und 25.12.

Adresse: Jungfernstieg, 20095 Hamburg

Der Weihnachtsmarkt „Weißer Zauber“ auf dem Jungfernstieg (Archivbild) IMAGO / Hanno Bode Der Weihnachtsmarkt „Weißer Zauber“ auf dem Jungfernstieg (Archivbild)

Weihnachtsmarkt Gänsemarkt (Neustadt)

„Knusper, knusper, Knäuschen…“ Die Buden auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Gänsemarkt sind alle in einem märchenhaften Lebkuchen-Design gestaltet. Wie Hänsel und Gretl können die Besucher hier durch den Markt schlendern und sich das angebotene Kunsthandwerk, die Naturkosmetik und die Bio-Waren anschauen und kaufen. Wer es deftig mag, wird bei den Spanferkel-, Bratwurst- und Knödel-Ständen glücklich. Ein bisschen Literatur gefällig? Rund um das Lessing-Denkmal gibt es Text-Tafeln zum Dichter und Denker der Aufklärung. Jeden Donnerstag und Freitag findet ein Motto-Abend mit Musik von 18 bis 21 Uhr statt.

23. November bis 23. Dezember

Täglich 11 bis 21 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr

Geschlossen am 26.11.

Adresse: Gänsemarkt, 20354 Hamburg

Der Weihnachtsmarkt auf dem Gänsemarkt (Archivbild) IMAGO / Hanno Bode Der Weihnachtsmarkt auf dem Gänsemarkt (Archivbild)

Weihnachtsmarkt HafenCity

Der Weihnachtsmarkt auf dem Überseeboulevard in der HafenCity ist umgeben von moderner Architektur. Es gibt einen Adventskalender, bei dem täglich um 18 Uhr ein Türchen von Weihnachtsengeln geöffnet wird. Auch in diesem Jahr wird es wieder die Winterminigolfbahn geben, bei der Groß und Klein ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können. Am 23. November ab 19.30 Uhr findet die große Eröffnungsshow mit Musik, Tanz und Akrobatik auf dem Marktplatz des Überseeboulevards statt.

20. November bis 30. Dezember

Täglich von 12 bis 20.30 Uhr

Geschlossen am 26.11., 24. und 25.12.

Adresse: Überseeboulevard, 20457

Besucher gehen über den Weihnachtsmarkt im Überseequartier in der Hafencity. (Archivbild) dpa | Tim Vogel Besucher gehen über den Weihnachtsmarkt im Überseequartier in der Hafencity. (Archivbild)

Winterpride St. Georg

Hier geht es besonders bunt zu: Der Winterpride St. Georg ist der größte schwul-lesbische Weihnachtsmarkt Norddeutschlands! An den Wochenenden gibt es ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit Musik und Entertainment. „Last Christmas“-Phobie? Kein Problem! Traditionellerweise wird auf dem Winterpride auf Weihnachtsmusik verzichtet – stattdessen sorgen Szene-DJs samstag- und sonntagabends für gute Stimmung. Außerdem stellen sich hier queere Vereine vor und freuen sich auf einen angeregten Austausch mit den Besucher:innen.

20. November bis 23. Dezember

Sonntag bis Freitag 12 bis 22 Uhr

Samstag 12 bis 24 Uhr

Lange Reihe 2, 20099 Hamburg

Bunte Vielfalt und rhythmische Beats auf Hamburgs queeren Weihnachtsmarkt in St. Georg (Archivbild) Timo Sommer Bunte Vielfalt und rhythmische Beats auf Hamburgs queeren Weihnachtsmarkt in St. Georg (Archivbild)

Santa Pauli (St. Pauli)

Wohl einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte der Stadt – und bekannt als „Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt“: Santa Pauli! Hier gibts Livemusic, Bühnen-Performances, unzählige Glühweinbuden – und Lebkuchen in ganz ausgefallenen Formen. Bei „Santa’s Glühweinapotheke“ kann man sich das Getränk sogar selber zusammenmixen.

13. November bis 23. Dezember

Montag bis Mittwoch: 16 bis 23 Uhr

Donnerstag 16 bis 24 Uhr

Freitag und Samstag 13 bis 1 Uhr

Sonntag 13 bis 23 Uhr

Geschlossen am 19.11. und 26.11

Adresse: Spielbudenplatz 20359 Hamburg

Santa Pauli, „Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt“ (Archivbild) imago/blickwinkel Santa Pauli, „Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt“ (Archivbild)

Weihnachtsmarkt Ottensen

Auf dem Weihnachtsmarkt Ottensen gibt es eine Auswahl von mehr als 50 liebevoll gestalteten Hütten. Der Markt erstreckt sich vom Bahnhof Altona entlang des Einkaufszentrums Mercado bis hin zum Spritzenplatz. Hier kommen auch die Kleinsten auf ihre Kosten: In der Zwergenhütte, einer Miniatur-Verkaufshütte, können Kinder bis zwölf Jahre Selbstgebasteltes oder selber Gebackenes ohne Standgebühr verkaufen (Anmeldung beim Mercado unter der Telefonnummer (040) 3986840) und am 6. Dezember kommt der Nikolaus zu Besuch.

27. November bis 23. Dezember

Montag bis Mittwoch 11 bis 21 Uhr

Donnerstag bis Samstag 11 bis 22 Uhr

Sonntag 12 bis 20 Uhr

Adresse: Ottenser Hauptstraße, 22765 Hamburg

Blankeneser Winterfest

Keine Lust mehr auf Bratwurst, Rotkohl und Co.? Dann ist ein Besuch auf dem Blankeneser Winterfest genau das Richtige! Denn hier gibt es Köstlichkeiten aus der ganzen Welt zum Beispiel aus der Toskana oder typisch-amerikanische Burger. Mittelpunkt des Marktes ist die gemütliche Glühwein-Lounge, bei der DJ-Musik für gute Stimmung sorgt. Und nach ein, zwei Glühwein wagen sich bekanntlich ja auch Tanzmuffel auf die Tanzfläche.

Öffnungszeiten stehen noch nicht fest

Erik-Blumenfeld-Platz, 22587 Hamburg

Weihnachtsmarkt Eppendorf

Klein, aber fein: Das ist der „Weihnachtsbummel“ in Eppendorf. Besonders bei Familien ist der Markt beliebt – hier gibt es Adventssingen, jeden Donnerstag von 16 bis 17 Uhr besucht der Weihnachtsengel mit seiner gefüllten Schatzkiste voller Überraschungen den Marie-Jonas-Platz und am 6. Dezember kommt auch der Nikolaus mit Geschenken vorbei. Der Markt ist außerdem schön grün: Viele Gastro-Angebote kommen von regionalen Lieferanten und sind fair hergestellt, außerdem wird mit Ökostrom gearbeitet und auf Plastik verzichtet.

20. November bis 30. Dezember

Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr

Freitag bis Samstag 11 bis 22 Uhr

Sonntag 12 bis 20 Uhr

Geschlossen am 24., 25. und 26.12

Adresse: Marie-Jonas-Platz an der Kümmellstraße, 20249 Hamburg

Weihnachtsmarkt Winterhude

Auch beim „Winterhuder Weihnachtstreff“ gibt es viele fair gehandelte Produkte – und auch die Klassiker wie Glühwein, Kakao und unterschiedliche Punsch-Sorten dürfen natürlich nicht fehlen. Besucher:innen können außerdem etwas Gutes tun, indem sie sich bei einer Charity-Aktion zugunsten des Kinderkrebs-Zentrums Hamburg im UKE (Eppendorf) beteiligen oder Sachspenden für Obdachlose beim Getränkestand abgeben.

17. November bis 23. Dezember

Genaue Öffnungszeiten stehen noch nicht fest

Adresse: Winterhuder Marktplatz

Weihnachtsmarkt Niendorf

Vor Weihnachten verwandelt sich die Fußgängerzone vor dem Tibarg-Center in eine gemütliche Winterwelt: Schön skandinavisch gestaltet mit Tipi-Zelten und geschmückten Tannen. In den Holzhütten verkaufen Kunsthandwerker unterschiedlichste Produkte, für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt. Kinder können sich in einer Bastel-Hütte kreativ austoben (an Werktagen von 15 bis 18 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet).

30. November bis 23. Dezember

Täglich 11 bis 21 Uhr

Aderesse: Vor dem Tibarg-Center (Tibarg 41), 22459 Hamburg

Der Weihnachtsmarkt Niendorf vor dem Tibarg-Center (Archivbild) Patrick Sun Der Weihnachtsmarkt Niendorf vor dem Tibarg-Center (Archivbild)

Weihnachtsmarkt Barmbek

Nicht viel Schnickschnack: Der Weihnachtsmarkt in Barmbek ist so, wie man sich einen typischen Weihnachtsmarkt eben vorstellt – Glühwein- und Bratwurst- und Crêpes-Stände finden sich auf der Piazzettea-Ralph-Giordano. Für Kinder gibt’s ein Karussell und Theatervorstellungen in der Kulturscheune.

23. November bis 30. Dezember

Montag bis Samstag 12 bis 22 Uhr

Sonntag 12 bis 20 Uhr

Adresse: Fuhlsbüttler Straße 106, 22305 Hamburg

Weihnachtsmarkt Hoheluft

Wer keine Lust auf die großen Weihnachtsmärkte in der City hat, der wird sich auf dem beschaulichen Markt auf dem Vorplatz der Kirche St. Markus in Hoheluft sicher wohlfühlen. Hier finden die Besucher:innen vor allem regionale fair produzierte Waren.

29. November bis 22. Dezember

Montag bis Mittwoch 15 bis 21 Uhr

Donnerstag 15 bis 22 Uhr

Freitag 14 bis 22 Uhr

Samstag 12 bis 22 Uhr

Sonntag 12 bis 21 Uhr

Adresse: Heider Straße 1a, 20251 Hamburg

Weihnachtsmarkt an der Apostelkirche (Eimsbüttel)

Der Weihnachtsmarkt an der Apostelkirche ist besonders familienfreundlich: Die Kleinsten können sich unter anderem auf Weihnachtsschminken und das Basteln von Weihnachtslichtern freuen. Außerdem gibt es einen Spielebereich, wo sich die Kinder so richtig gut austoben und die Erwachsenen nebenbei gemütliche Stunden am überdachten Lagerfeuer verbringen können. Ab dem 10. Dezember können hier Weihnachtsbäume aus norddeutschem Anbau gekauft werden.

16. November bis 22. Dezember 2023

Montag bis Mittwoch 14.30 bis 21 Uhr

Donnerstag bis Freitag 14.30 bis 22 Uhr

Samstag 12 bis 22 Uhr

Sonntag 12 bis 20 Uhr

Ausnahme 21.11.: 17 bis 20 Uhr

Adresse: Bei der Apostelkirche 2, 20257 Hamburg

Der Weihnachtsmarkt an der Apostelkirche in Eimsbüttel (Archivbild) hfr Der Weihnachtsmarkt an der Apostelkirche in Eimsbüttel (Archivbild)

Weihnachtsmarkt an der Osterstraße (Eimsbüttel)

Richtig schön nordisch: Der Weihnachtsmarkt an der Osterstraße in Eimsbüttel zeichnet sich durch seine skandinavisch gestalteten Buden aus. Dazu kommen unzählige Kerzen und ein gemütliches Lagerfeuer – Hygge pur!

23. November bis 30. Dezember

Montag bis Mittwoch 12 bis 21 Uhr

Donnerstag bis Samstag 12 bis 22 Uhr

Sonntag 12 bis 20 Uhr

Ausnahme 26.11: 17 bis 20 Uhr

Geschlossen am 24., 25. und 26.12

Adresse: Fanny-Mendelssohn-Platz, 20259 Hamburg

Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt Osterstraße (Archivbild) hfr Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt Osterstraße (Archivbild)

Weihnachtsmarkt Rotherbaum

Wer Lust auf Kunst und Kultur hat, der wird auf dem Christgrindelmarkt im Grindelviertel sicherlich froh: Hier treten Musiker und DJs auf, Kinder können in der Wichtelwerkstatt basteln. Kulinarisch könnte das Angebot kaum vielfältiger sein: Es gibt unter anderem Leberkäse, vegane Currywurst und Pizza. Das vollständige Programm gibt’s hier zum Download.

15. November bis 22. Dezember

Montag bis Samstag 12 bis 22 Uhr

Sonntag 12 bis 20 Uhr

Adresse: Allende-Platz, 20146 Hamburg

Weihnachtsmarkt Wandsbek

Almhütten, Eisenbahn – und eine Fast-Schlittschuhbahn! In Wandsbek startet der Weihnachtsmarkt schon 50 Tage vor Weihnachten: Damit ist er der erste der Stadt. Highlight ist sicherlich die „Like-Ice-Bahn“ mit einem ökologischen Eislaufboden aus Energie sparendem und recycelbarem Kunststoff. Täglich von 12 bis 22 Uhr können hier Familien wetterunabhängig fast wie über Eis gleiten.

3. November 2023 bis 1. Januar 2024

Täglich von 12 bis 22 Uhr

Ausnahmen: 24.12.2023 von 11 bis 14 Uhr, 25. und 26.12. 14 bis 21 Uhr, 31.12. 11 bis 14 Uhr, 1.1. 14 bis 21 Uhr

Adresse: Wandsbek Markt, 22041 Hamburg

Weihnachtsmarkt Harburg

Hier werden vor allem die Kinder große Augen machen: Auf dem Harburger Weihnachtsmarkt warten auf die Kids ein Karussell, eine Kasperletheater und eine Eisenbahn, die ihre Runden vor dem Rathaus ihre Runden dreht. Am Wochenende finden kostenlose Bastel-Aktionen statt und dienstags und mittwochs ab 16.30 Uhr erzählt eine Leseonkel oder eine Lesetante spannende Geschichten.

23. November bis 29. Dezember

Montag bis Samstag 11 bis 21.30 Uhr

Sonntag 13 bis 21.30 Uhr

Ausnahme: 26. November 17 bis 21.30 Uhr

Geschlossen am 24.12, 25.12. und 26.12.

Adresse: Rathausplatz Harburg, 21073 Hamburg

Der Weihnachtsmarkt vor dem Harburger Rathaus (Archivbild) IMAGO / Andre Lenthe Der Weihnachtsmarkt vor dem Harburger Rathaus (Archivbild)

Weihnachtsmarkt Bergedorf

Ganz schön skandinavisch: Auf dem Weihnachtsmarkt Bergedorf stehen rote Holzbuden und auch viele Köstlichkeiten kommen aus dem hohen Norden: Hier gibt es Köttbullar, Knäckebrot, Lachs und Co. Viel Birkenholz, Tannenbäume, Strohballen und Lagerfeuer sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.

27. November bis 30. Dezember

Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr

Geschlossen am 24.12, 25.12 und 26.12

Adresse: Bergedorfer Schlossstraße 4, 21029 Hamburg