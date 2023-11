Über den Weihnachtsmarkt schlendern und einen dampfenden Becher Glühwein in den Händen halten – für viele Hamburger ist das eine echte Tradition in der Adventszeit. Aber kann man sich den Glühwein in diesem Jahr überhaupt noch leisten? Die MOPO hat den Preis-Check gemacht und herausgefunden, auf welchen Weihnachtsmärkten es den günstigsten Glühwein gibt und wo die Besucherinnen und Besucher tiefer in die Tasche greifen müssen.

Vergleichsweise günstigen Glühwein gibt es auf den Weihnachtsmärkten in der Osterstraße (Eimsbüttel) und in Bergedorf. Hier kostet das Heißgetränk 3,50 Euro. Denselben Preis zahlen die Besucher der Weihnachtsmärkte in Ottensen, Eppendorf, Winterhude, Rahlstedt und Norderstedt, die von der Bergmann-Gruppe organisiert werden. Weine in Bio- und Winzerqualität oder alkoholfreien Apfelpunsch gibt es für 4 Euro.

Glühwein-Preise: „Irgendwo hört es auch auf“

Am Gerhart-Hauptmann-Platz und in der Spitalerstraße kostet der Becher Glühwein wie im vergangenen Jahr 4,50 Euro. Der „Weißerzauber“-Markt am Jungfernstieg verlangt dasselbe. „Die Preise sind gleich geblieben. Wir wissen auch, dass ein Bummel auf dem Weihnachtsmarkt Freizeit und Luxus ist. Irgendwo hört es auch auf“, sagt Michael Malon, der den Stand von „Lucullus“ betreut.

Michael Malon betreut den „Lucullus“-Glühweinstand auf dem „Weißerzauber“ am Jungfernstieg. Patrick Sun Michael Malon betreut den „Lucullus“-Glühweinstand auf dem „Weißerzauber“ am Jungfernstieg.

Auf den Weihnachtsmärkten bei der St.-Petri-Kirche in der Innenstadt und am Gänsemarkt bleibt der Preis bei 4 Euro. „Unser Lieferant hat die Preise nicht erhöht, also sehen wir auch keinen Bedarf dazu“, sagt Sprecherin Katja Dieckmann-Zerbe. Gemeinsam mit Tochter Charmaine Glöde verkauft sie auch selbst Glühwein neben der Kirche. „Ich verkaufe lieber zehn Glühwein für vier Euro als acht für fünf Euro. Die Leute honorieren das auch. Manche kommen extra wegen der günstigen Preise zu uns.“

Glühwein: Diese Weihnachtsmärkte haben Preise erhöht

Andere Märkte ziehen die Preise an: Wenn der Roncalli Weihnachtsmarkt am Rathaus am Montag startet, wird der Glühwein statt 4 Euro nun 4,50 Euro kosten. „Der Grund ist die allgemeine Teuerungsrate“, sagt Sprecherin Natali Frisch. „Wir haben auch lange darüber diskutiert, die Erhöhung um 0,50 Cent hielten wir noch für vertretbar.“ Auf dem Wandsbeker Winterzauber kostet der Glühwein ebenfalls statt 4 Euro nun 4,50 Euro – der Grund sind auch hier gestiegene Kosten für Betrieb und Personal.

Der Christgrindelmarkt im Grindelviertel hat den Glühweinpreis von 3,50 auf 4 Euro erhöht. Auch der Preis für den Winzerglühwein ist von 4,50 auf 5 Euro gestiegen. „Allein die Lieferung kostet mich jetzt mehr als das Doppelte“, sagt Manager Martin Kultscher.

Der Roncalli-Weihnachtsmarkt vor dem Hamburger Rathaus (Archivbild). dpa Der Roncalli-Weihnachtsmarkt vor dem Hamburger Rathaus (Archivbild).

Stolze fünf Euro kostet ein Glühwein auf dem Santa Pauli Weihnachtsmarkt (Spielbudenplatz) in diesem Jahr. Damit ist der Preis im Vergleich zum vergangenen Jahr ebenfalls um 0,50 Cent gestiegen. „Es ist uns nicht leicht gefallen, aber am Ende mussten wir es machen“, sagt Jochen Bohnsack, Geschäftsführer des Spielbudenplatzes zur MOPO. In allen Bereichen würden die Kosten derzeit explodieren: „Uns ist bewusst, dass wir damit im oberen Bereich der Preisspanne sind, aber bei uns wird auch mehr geboten als auf anderen Märkten“, sagt Bohnsack. Fast täglich gibt es hier Live-Musik und Stripshows. „Beschwert hat sich bisher noch niemand über den Preis.“