Ansturm an die Küsten – volle Züge dank Neun-Euro-Ticket

Endlich Sommer im Norden! Zahlreiche Menschen genießen das schöne Wetter und suchen Abkühlung an Nord- und Ostsee. Auch Badeseen und Freibäder sind gut besucht.

Sonnenschein, sommerliche Temperaturen und der Start der Kieler Woche haben am Samstag zahlreiche Menschen in den Norden gelockt. Vor allem die Bahn meldete volle Züge in Richtung Küsten, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Das Neun-Euro-Ticket sei beliebt und mehr Menschen seien mit Bus und Bahn unterwegs. Besonders die Regionalbahnen in die touristischen Regionen seien hoch ausgelastet. Teilweise setzte die Bahn Busse zur Entlastung ein. Auf den norddeutschen Straßen war es dagegen überwiegend ruhig.

Sommerwetter und Neun-Euro-Ticket locken die Menschen an die Küsten

Die Strände an der Nord- und Ostsee waren gut besucht. In St. Peter-Ording sei wegen Wind und Wetter viel los, aber an dem langen Sandstrand finde jeder ein Plätzchen, wie die Tourismusdirektorin Katharina Schirmbeck mitteilte. Zudem wurde der Weltpicknicktag an der Erlebnispromenade gefeiert.

In der Lübecker Bucht zeigte der Strandticker für einige Strandabschnitte in Scharbeutz eine „rote Ampel“ an – das bedeutet, dass es dort sehr voll war und dass Gäste besser einen anderen Abschnitt ansteuern sollten. Auch in Timmendorfer Strand war es nach Angaben von Besuchern extrem voll, alle Strandkörbe waren belegt und auch Parkplätze nur sehr schwer zu finden. Bei Temperaturen um die 29 Grad ließen es sich die Menschen gut gehen und genossen eine Abkühlung im Meer.

Am Elbstrand in Hamburg und rund um die Alster tummelten sich ebenfalls viele Menschen und genossen das sonnige Wetter. Einen ersten Ansturm erlebten auch die Freibäder. So bildeten sich am Kaifu-Bad in Hamburg-Eimsbüttel bereits am Mittag lange Schlangen.

Passend zum sommerlichen Wetter fällt am Sonnabend in Kiel der Startschuss für die Kieler Woche. In den vergangenen beiden Jahren war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Diesmal wird wieder ein Millionenpublikum erwartet. Im Jahr 2019 hatten nach Angaben der Stadt mehr als 3,5 Millionen Menschen die Kieler Woche besucht.

Am Sonntag wird man die Sonnencreme wohl oder übel gegen einen Regenschirm tauschen müssen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in der Nacht eine Kaltfront, die die Temperaturen im Norden purzeln lässt. Neben teilweise starken Regenfällen und kurzen Gewittern werden maximal 17 Grad in Hamburg und 15 Grad in Schleswig-Holstein erwartet. (dpa/mp)