Über Wassermangel kann sich in unserer Stadt niemand beklagen. Alster und Elbe sind allgegenwärtig, dazu Kanäle, Wasserläufe, Teiche und Seen in fast jedem Stadtteil. Allerdings: Die beliebtesten Plätze sind bei gutem Wetter häufig überfüllt. Hier sind unsere Lieblingstipps für unbekanntere, aber mindestens genauso schöne Orte – dicht am Wasser und meist in Citynähe.

Billhuder Insel: Paradies mit Kleingärten

Zwischen Rothenburgsort und Hamm liegt die Billerhuder Insel, seit 100 Jahren eine Gartenkolonie. Anke Geffers Zwischen Rothenburgsort und Hamm liegt die Billerhuder Insel, seit 100 Jahren eine Gartenkolonie.

Billerhuder Insel? Nie gehört? Die schöne Unbekannte versteckt sich zwischen Rothenburgsort und Hamm. Wer dort einen Kleingarten direkt an der Bille ergattert, kann sich glücklich schätzen. Alle anderen spazieren durch die Gartenkolonie mit 56 Dauerbewohnern und 581 Parzellen. Erreichbar ist die Insel über den Ausschläger Billdeich oder per Kanu, SUP-Board oder Boot.

Volksdorf: Wasserreich im Hamburger Norden

Schön zum Spazierengehen: Das Naturschutzgebiet Volksdorfer Teichwiesen. Anke Geffers Schön zum Spazierengehen: Das Naturschutzgebiet Volksdorfer Teichwiesen.

Zu den wasserreichsten Stadtteilen in Hamburg gehört Volksdorf. Im Naturschutzgebiet Volksdorfer Teichwiesen reiht sich ein Teich an den anderen. Hier fließen die Saselbek und Gussau zur Saselbek zusammen. Für ausgedehnte Spaziergänge mit Wasserblick ein perfekter Ort.

Wasserwege, Dove Elbe in Hamburg Allermöhe

Top-Ziel für alle Wasser-Enthusiasten: Allermöhe. Picknick und Badesachen einpacken und losradeln zum Wasserpark Dove-Elbe hinter dem Eichbaumsee. Hier lohnt es sich, den ganzen Tag zu verbringen. Urlaubsfeeling nicht weit von der City entfernt.

Picknick mit Ausblick: Entenwerder

Ein Picknick lässt sich im Entenwerder Park gut mit dem Blick auf Elbe und Elbbrücken verbinden. Anke Geffers Ein Picknick lässt sich im Entenwerder Park gut mit dem Blick auf Elbe und Elbbrücken verbinden.

Nicht nur zwei, gleich drei Fliegen mit einer Klappe lassen sich im Entenwerder Park schlagen. Blick auf die Elbe, Blick auf die Elbbrücken – und das Ganze in ruhiger, grüner Umgebung. Zu erreichen ist der Entenwerder Park am besten mit dem Fahrrad – vom Hauptbahnhof in etwa 20 Minuten. Ach ja, auch der Radweg (Veloroute 9) führt am Oberhafen und Billhafen immer am Wasser entlang.

Mittelmeer am Elbstrand in Wittenbergen

Malerisch: der Strand in Wittenbergen imago/Westend61 Malerisch: der Strand in Wittenbergen

Wie im Urlaub geht es auch am Elbstrand in Wittenbergen zu. Wären da nicht die Containerschiffe und Fähren, könnte man glauben, am Meer zu sein. Auf dem Elbe Camp erholen sich Urlauber von außerhalb und Hamburger mit Zelt oder Wohnmobil. Im Cafe Lüküs auf dem Campingplatz gehen Sommergäste barfuß, essen Pommes oder Couscous und schaukeln in einer der Hängematten.

Hamburg: Naturnah am Mundsburger Kanal

Große Terrasse, viel zu sehen: das Restaurant Anleger 1870 an der Mundsburger Brücke. Anke Geffers Große Terrasse, viel zu sehen (etwa Stand-up-Paddler): das Restaurant Anleger 1870 an der Mundsburger Brücke.

Zugegeben, ein „Geheimtipp“ ist der Mundsburger Kanal nicht wirklich – aber im Vergleich zu anderen Stellen rund um die Alster ist es hier meist etwas weniger überlaufen. Ein bisschen vom Alsterufer-Getümmel entfernt liegt nämlich der Anleger 1870: Zum Draußensitzen direkt am Kanal ist auf der großen Terrasse inklusive Treppenstufen ausreichend Platz. Und zu gucken gibt es auch genug: Stand-Up-Paddler kommen vorbei, ab und zu ein Alsterdampfer und immer wieder Tret-, Paddel- und Ruderboote mit gut gelaunten Menschen an Bord.