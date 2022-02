Seit Donnerstag ist es offiziell: In der Hamburger Innenstadt eröffnet die amerikanische Restaurantkette „Five Guys“ die zweite Filiale in Hamburg. Was den Store am Jungfernstieg besonders machen soll, hat Deutschlandchef Jörg Gilcher der MOPO erzählt.

„Hamburg als zweitgrößte Stadt in Deutschland verträgt natürlich definitiv mehr als nur ein ,Five Guys‘-Restaurant“, sagt Jörg Gilcher, Head of Germany bei „Five Guys“, der beliebten US-amerikanischen Restaurantkette. Nachdem im Oktober die Filiale am Millerntorplatz 1 (St. Pauli) die Türen für Burgerliebhaber öffnete, soll jetzt ein weiterer Laden am Standort Hamburg kommen.

„Five Guys“: Darum kommt das zweite Hamburg-Restaurant

Die Größe Hamburgs ist dabei jedoch nicht der einzige Grund, auch die Nachfrage war sehr hoch: „Seit unserem Start in Deutschland 2017 mussten unsere Fans aus Hamburg lange auf die Eröffnung des ersten Stores warten“, so Jörg Gilcher. „Neben unserem Store an der Reeperbahn haben wir schon länger einen weiteren Standort in der Hamburger Innenstadt anvisiert.“

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Geplant ist die Eröffnung noch im zweiten Quartal dieses Jahres, ein genaues Datum stehe aber noch nicht fest. Das Restaurant soll in die ehemaligen Räume des Traditionsschuhladens „Schuhkay“ am Jungfernstieg 41-42 einziehen. Der Ort biete laut Jörg Gilcher beste Voraussetzungen, auch weil die Filiale ein sogenannter Flagship-Store werden soll: „Die helle und großzügige Immobilie in prominenter Lage und hochfrequentierter Umgebung eignet sich ideal dafür.“

Das könnte Sie auch interessieren: Kult-Imbiss im Norden verkauft verrückte Kreation

In der Filiale soll etwa ein 360-Grad-Einblick in die Küche möglich sein. Dafür wurde jetzt mit dem Ausbau begonnen, was auch an der Außenfassade zu sehen ist: Hier hängt schon die Fensterdekoration.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Omikron infiziert – Worauf man beim Auskurieren zu Hause achten sollte

Für weitere Pläne im Norden hält sich Jörg Gilcher hingegen bedeckt. „Auch dieses Jahr planen wir wieder zehn bis zwöf Standorte zu eröffnen“, sagt er der MOPO. (to)