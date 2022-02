„Hamburg verträgt mehr als einen Five-Guys-Store!“ So hieß es im Juni 2021, als die amerikanische Restaurantkette „Five Guys“ ihren ersten Store in Hamburg ankündigte. Jetzt ist wohl so weit: Bald soll eine zweite Filiale in Hamburg eröffnen.

Die Entscheidung kündigte die Burgerkette in einem Facebook-Post am Donnerstag an: „Liebe Burgerlover, es ist offiziell und ihr könnt euch weiter freuen: Bald wird im hohen Norden ein neuer Store Eröffnung feiern“, heißt es in dem Post. Die Filiale soll am Jungfernstieg eröffnet werden.

Restaurantkette „Five Guys“ kündigt zweite Filiale in Hamburg an

Angeblich zieht das Restaurant in die ehemaligen Räume des Schuhladens „Schuhkay“ ein, wie das „Hamburger Abendblatt“ am Freitag schrieb. Wann genau die Eröffnung erfolgen soll, konnte der MOPO auf Nachfrage bisher nicht mitgeteilt werden.

Erst Anfang Oktober wurde die erste Filiale in Hamburg am Millerntorplatz 1 eröffnet. „Five Guys“ wurde 1986 in Virginia von fünf Brüdern gegründet und betreibt heute weltweit über 1650 Filialen. In Deutschland wurde die erste Filiale 2017 auf der Zeil in Frankfurt eröffnet, bis heute wurden deutschlandweit mehr als 20 weitere Läden eröffnet. (to)