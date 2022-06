Heute und morgen: Verdi ruft zu Streik bei Thalia auf

Verdi ruft am Freitag und Samstag zum erneuten Streik bei Thalia auf. Der Grund ist die Forderung, zur Tarifbindung zurückzukehren. Erst Ende Mai wurde die Buchhandelskette zuletzt bestreikt.

Der Streik am Freitag findet vor dem „Verdi“-Gebäude im Besenbinderhof 60 gegen 11 Uhr statt, wie die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung verkündete. Damit soll erreicht werden, dass das Unternehmen in die Tarifbindung zurückkehrt, nachdem das Management sich daraus Ende letzten Jahres zurückgezogen hatte.

Verdi ruft am Wochenende zu Streik bei Thalia auf

„Die Kolleginnen und Kollegen leisten jeden Tag gute Arbeit, das haben sie auch unter den erschwerten Bedingungen während der Pandemie getan“, erklärt dazu Heike Lattekamp, Fachbereichsleiterin bei „Verdi“ Hamburg. „Als Gegenleistung erwarten sie zu Recht gute und verlässliche Arbeitsbedingungen, die nicht durch einen Federstreich des Arbeitgebers kassiert werden können.“

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Pläne – Das kommt ins leere Karstadt-Sport-Gebäude

Das Unternehmen strebe laut der Pressemeldung ein „einheitliches und vor allem erfolgsabhängiges Vergütungssystem“ an. „Verdi“ kritisiere das Vorhaben und sehe darin eine Verlagerung der unternehmerischen Risiken auf die Beschäftigen. Auch eine Verhandlungsmöglichkeit der Arbeitsbedingungen auf Augenhöhe sei nicht gewährleistet, so „Verdi“.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall in Hamburg – Bauarbeiter stürzt in Schacht

Für den Streik soll auch auf die Solidarität der Kundschaft gesetzt werden. So kann auf der Website der Gewerkschaft eine Unterschriftenliste heruntergeladen werden, mit der Kund:innen die Geschäftsführung zu einer Rückkehr in den Tarifvertrag auffordern können. (to)