Unfall in Hamburg: Bauarbeiter stürzt in Schacht

Großes Glück für einen Bauarbeiter in Lemsahl-Mellingstedt: Laut Angaben der Hamburger Feuerwehr ist der Mann am Donnerstagmittag in einen Schacht gestürzt. Die Beamten konnten den Eingeklemmten befreien.

Um 11.30 Uhr fiel der Mann in den etwa 2,50 Meter tiefen Schacht unmittelbar vor einem Mehrfamilienhaus an der Straße Bilenbarg. Seine Kollegen informierten die Feuerwehr.

Hamburg: Arbeiter stürzt in Schacht und hat großes Glück

Zwischen Metallteilen und Erde steckte der Mann fest. „Mit Holzplatten und Schachtringen wurde die Grube abgesichert“, teilte ein Feuerwehrsprecher der MOPO mit. „Der Mann wurde von uns händisch befreit.“

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Ein Notarzt und Rettungssanitäter versorgten den Arbeiter, brachten ihn allerdings nicht ins Krankenhaus. „Er verblieb auf eigenem Wunsch vor Ort“, so der Sprecher weiter.

Der Mann erlitt glücklicherweise nurleichtere Verletzungen an den Beinen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache des Sturzes ist noch unbekannt. (dg)