Sind Sie derzeit auf der Suche nach der Stelle, die genau zu Ihnen passt? Für den einzelnen ist es oft schwierig, den richtigen Job zu finden – zusammen mit „Karriere Hamburg“ will die MOPO jetzt Abhilfe schaffen.

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist weiter im Sinkflug. Für den September meldete die Arbeitsagentur in der Hansestadt insgesamt 3,3 Prozent weniger Arbeitssuchende als noch im August. Trotzdem sind derzeit noch etwa 13.000 Stellen in Hamburg unbesetzt. Besonders Lehrkräfte, Pflegekräfte und Lkw-Fahrer werden händeringend gesucht, und auch Handwerker finden immer weniger Nachwuchs.

Zusammen mit der MOPO den richtigen Job finden

Die Jobsuche selbst ist allerdings oft ein steiniger Weg – die Gründe dafür sind vielseitig: Jobangebote verteilen sich zum Beispiel auf unzählige digitale Portale, Netzwerke, Suchmaschinen und Publikationen.

Dazu kommt: Häufig sind die Stellenangebote veraltet. Wenn der Jobsuchende nachfragt, ist die Stelle bereits besetzt. Die oft verwendeten Worthülsen „dynamische Arbeitsatmosphäre“ und „spannende Herausforderungen“ verraten dem Bewerber zudem sehr wenig über das Unternehmen.

Arbeitssuche: So gelangen Sie zum Job-Portal

Wir wollen helfen und haben uns deshalb mit „Karriere Hamburg“ zusammengetan. Das neue Job-Portal präsentiert ausschließlich Arbeitgeber und Jobs der Hamburger Region an, denn 90 Prozent der Stellensuchenden möchten weder umziehen noch für den Weg zur Arbeit lange Zeit im Auto oder ÖNPV verbringen. Außerdem soll das Portal teilnehmende Arbeitgeber dazu anspornen, ihr Unternehmen ausführlich in Wort, Bild und Video vorzustellen.

Das könnte Sie auch interessieren: Vier Tage arbeiten, volles Gehalt! Diese Hamburger Firma versucht es

Ab jetzt gibt’s dort die Möglichkeit, sich ein Bewerberprofil zu erstellen und von Arbeitgebern angesprochen zu werden. Dazu kommen Jobtipps und ein Service, Ihre Bewerbung zu prüfen oder sogar zu erstellen.

Alle Besucher von mopo.de gelangen über den Jobs-Button zu „Karriere Hamburg“. Zusätzlich stellen wir im Mein Job-Kasten auf unserer Homepage aktuell zwölf neue Jobs vor – wir wünschen viel Erfolg bei der Suche! (mp)