„Wir sagen tschüs“: Plötzliches Aus für bekannten Waffel-Laden in Hamburg

Alles, nur nicht süß: Yasmin Bantin verkauft in ihrem Frühstücks- und Brunch-Restaurant „Alles Waffel! Oder was?“ in Hohenfelde herzhafte Waffeln. Die 34-Jährige war mit ihrer Gastro-Idee sogar für den Gründerpreis der „Internorga“ nominiert. Doch nun verkündet sie auf Instagram überraschend, nach nur acht Monaten, das Aus: „Ich habe mich dafür entschieden, den Laden aufzugeben.“ Die MOPO hat mit ihr gesprochen: Welchen Grund sie nennt – und wie es vielleicht doch noch zu einem Wiedersehen kommen könnte.

„Ich melde mich heute mit einem weinenden Auge und mit einem lächelnden Auge“, verkündet Yasmin Bantin in einem Instagram-Video von Freitagabend. „Ich habe heute Morgen den Laden verkauft. Und am 2.6. ist hier der letzte Tag.“ Ihr Laden, das ist das „Alles Waffel! Oder was?“ an der Güntherstraße 73 (Hohenfelde). Hier verkauft die 34-Jährige herzhafte Waffeln in den drei Teigsorten Spinat, rote Bete und Falafel. „Unsere Waffeln sind auf jeden Fall gesünder als die süßen Standard-Waffeln, die man sonst so kennt“, sagte Bantin vor kurzem zur MOPO. Der Bestseller ist der „Avocado-Lover“ mit Spinat-Waffel, Rührei, Feta-Mousse, Rucola, Burratina und Avocado.

Überraschendes Aus für „Alles Waffel! Oder was?“ in Hohenfelde

Das Aus kommt nun sehr plötzlich, denn die Zeichen standen gut: Mangelnde Laufkundschaft machte die Quereinsteigerin durch Eigenwerbung auf Social Media wett. „Es kommen mittlerweile sogar Gäste aus Ahrensburg, Eckernförde oder Hannover hier hergefahren, weil sie meine Postings bei Instagram gesehen haben“, erzählte sie der MOPO. Im März war Bantin auf der „Internorga“, Europas größer Gastro-Messe, eine der Nominierten für den „Gründer-Preis“.

Der Grund für das Ende: „Mein Freund und ich werden schon bald nach Spanien auswandern“, verrät Yasmin Bantin der MOPO. „Den Wunsch haben wir schon länger, doch dann kam Corona dazwischen.“ Nun sei die Entscheidung relativ spontan gefallen. „Wir sind jung, Mitte 30, und haben noch die Chance, auf Reisen zu gehen und viel zu erleben. Wir lieben das Leben in der Sonne.“ Erst gehe es nach Malaga, dann nach Barcelona. „Wir entscheiden spontan, wo wir bleiben wollen.“

Als Bantin das komplette Inventar ihres Waffel-Ladens im Internet zum Verkauf anbot, hätten sich zahlreiche Interessenten gemeldet. „Meine Nachfolger sind ein Ehepaar, die beiden werden hier auch ein Café eröffnen, aber mit einem anderen Konzept“, sagt sie. „Auf jeden Fall wird es hier in dieser schönen Location aber weiterhin ganz leckeres Essen geben.“

Und so ganz loslassen kann die 34-Jährige dann doch nicht: „Ich überlege, ein bis zwei Mal im Jahr nach Hamburg zurückzukehren und meine Waffeln für einige Wochen in einem Pop-up-Store anzubieten“, sagt sie.

Das könnte Sie auch interessieren: „Drink and Drive!“: Das kuriose Versprechen von Hamburgs Gin-Weltmeistern

Bis zum 2. Juni ist der Waffel-Laden noch geöffnet. Bantin: „Wir würden uns natürlich freuen, wenn so viele wie möglich von euch noch mal kommen.“ Reservierungen sind erwünscht.