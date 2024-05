Nach sieben Gin Tonic noch Auto fahren dürfen? Genau das versprechen die Spirituosen-Hersteller von „Hamburg Zanzibar“. In ihrer kleinen Destillerie in Poppenbüttel haben sie jetzt die „Micro Spirits“ erfunden: Longdrinks mit diesem Gin und Rum enthalten nur gerade so viel Alkohol, dass er zwar für Geschmack sorgt, man aber nüchtern bleibt. Die zweifachen Gin-Weltmeister Yuka Suzuki und Hauke Günther haben der MOPO verraten, wie sie diese Neuheit herstellen, wie sie bei den Kunden ankommt und was sie als Nächstes planen.

Nach sieben Gin Tonic noch Auto fahren dürfen? Genau das versprechen die Spirituosen-Hersteller von „Hamburg Zanzibar“. In ihrer kleinen Destillerie in Poppenbüttel haben sie jetzt die „Micro Spirits“ erfunden: Longdrinks mit diesem Gin und Rum enthalten nur gerade so viel Alkohol, dass er zwar für Geschmack sorgt, man aber nüchtern bleibt. Die zweifachen Gin-Weltmeister Yuka Suzuki und Hauke Günther haben der MOPO verraten, wie sie diese Neuheit herstellen, wie sie bei den Kunden ankommt und was sie als Nächstes planen.

Nur 50 Flaschen Gin werden hier pro Tag abgefüllt: In Poppenbüttel betreiben Yuka Suzuki (50) und ihr Mann Hauke Günther (45) Hamburgs kleinste Destillerie. Trotzdem haben die ehemalige Yoga-Lehrerin und der Biologe mit ihrem Unternehmen „Hamburg Zanzibar“ schon Großes erreicht: Gleich zwei Mal holten sie sich bei den „World Gin Awards“ den Weltmeister-Titel. Dabei begann ihre Erfolgsgeschichte mit einer wahren Schnapsidee: In der Elternzeit fängt Hauke Günther in der eigenen Küche an, Gin herzustellen. Als er zufällig noch Kurkuma aus dem letzten Sansibar-Urlaub findet, kreiert er einen ungewöhnlichen Gin mit diesem Gewürz.

Hamburger erfinden Longdrinks mit nur 1,2 Prozent Alkohol

„Mehr aus Spaß haben wir den Gin 2021 bei den Awards eingereicht“, sagt Yuka Suzuki. „Wir hätten niemals gedacht, dass wir gewinnen, weil er geschmacklich schon sehr speziell ist.“ Doch genau das überzeugte die Jury.

Nach der Auszeichnung wurde aus dem Hobby des Paares schlagartig der Hauptberuf. „Wir haben quasi die Start-up-Phase übersprungen und sind direkt mit dem Unternehmen gestartet“, so Suzuki. „Nach dem Award kamen plötzlich 25.000 Bestellungen rein.“ Vor allem Privatkunden kaufen ihren Gin seitdem im Onlineshop. 2023 folgte der zweite Weltmeistertitel.

Die neuen „Micro Spirits“: Mit dem Gin und Rum hat der Longdrink nur noch einen Alkoholgehalt von 1,2 Prozent. Hamburg Zanzibar Die neuen „Micro Spirits“: Der Longdrink mit diesem Gin oder rum hat nur noch einen Alkoholgehalt von 1,2 Prozent.

Nun haben die beiden etwas ganz Neues erfunden: „Micro-Gin“ und „Micro-Rum“, der – verdünnt im Longdrink – nur noch einen Alkoholgehalt von 1,2 Prozent hat. Mit einer Pipette werden nur ein paar Spritzer der Spirituose in 200 Milliliter Tonic Water, Ginger Beer oder andere Limonaden gegeben. „So kann man sieben große Longdrinks trinken und kommt trotzdem nur auf den Alkoholgehalt eines einzigen 0,3-Liter-Bieres“, sagt Yuka Suzuki. So sorge der Alkohol zwar für Geschmack, mache aber nicht betrunken. Das kuriose Werbeversprechen der beiden: „Drink and Drive!“

Ein Longdrink mit den „Micro Spirits“ habe 90 Prozent weniger Alkohol als ein herkömmlicher. Der Anteil der Kalorien werde halbiert. Der Unterschied zu alkoholfreien Gins? „Die schmecken oft recht kräuterig. Auf Wasserbasis werden die Aromen nicht gelöst, das geht nur mit Alkohol, er ist der Geschmacksträger“, so Suzuki.

Vier Jahre lang hat Hauke Günther an den „Micro Spirits“ gearbeitet. Zu viel will er über die Herstellung seiner „Weltneuheit“ nicht verraten, aber: „Der Micro-Gin basiert auf der Rezeptur eines klassischen Gins. Doch wir destillieren die Botanicals mehrfach hintereinander, bei ganz bestimmten Temperaturen.“ Botanicals sind die pflanzlichen Zutaten, die zur Gin-Herstellung gebraucht werden – die wichtigste ist Wacholder.

Die „Micro Spirits“ seien derzeit immer wieder ausverkauft. Die Produktion läuft auf Hochtouren in Hamburgs kleinster Destillerie. Neben Gin und Rum soll es bald auch einen Pastis geben. „Mit weiteren Spirituosen experimentieren wir gerade.“