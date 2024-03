Wieder tagelang Streik im HVV: Wer diesmal die Arbeit niederlegt

Tarifstreit und kein Ende: Zwar haben sich die Gewerkschaft Verdi und die Hochbahn vor anderthalb Wochen einigen können, doch das heißt nicht, dass es keine Streiks im HVV mehr gibt. Weder ist der Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der GDL beigelegt – was neben dem Regionalverkehr auch die S-Bahn in Hamburg betrifft – noch, so teilt es Verdi am Dienstagmittag mit, konnten sich Gewerkschafter und die VHH auf einen neuen Tarifvertrag einigen.

Deswegen ruft Verdi zu einem weiteren Warnstreik auf: Von Donnerstag (21. März, 3 Uhr) bis Sonntag (24. März, 3 Uhr) sollen die Busfahrer der VHH ihre Arbeit niederlegen. Davon sind auch die Nachtbusse am Samstag betroffen.

HVV: Drei Tage Streik der VHH-Busfahrer

Laut Verdi haben die Verhandlungen in bisher fünf Runden „bislang zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis geführt“. Deswegen wolle man nun den Forderungen „mit einem weiteren Streik Nachdruck verleihen“.

Die VHH hat mehr als 2500 Mitarbeiter und betreibt fast 170 Buslinien im HVV.