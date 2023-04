Kurzfristiger Streik am Hamburger Flughafen sorgt für viele Ausfälle

Neue Woche, neuer Streik am Hamburger Flughafen. Mit nur wenigen Stunden Vorlauf traf die Reisenden die Ankündigung der Gewerkschaft Verdi am späten Sonntagabend. Mehr als 50 Flüge fallen am Montag aus.

Ein kurzfristiger Streik beeinträchtigt das Geschehen am Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel. Verdi rief die rund 300 Beschäftigten des Bodenverkehrsdienstleisters Aviation Handling Services (AHS) dazu auf, die Arbeit am Montag für 24 Stunden niederzulegen.

Flughafen Hamburg: Verdi bestreikt Dienstleister AHS

Als Hintergrund nannte die Gewerkschaft einen „ungelösten Tarifkonflikt“. „Die Beschäftigten bei AHS steigen aktuell auf Höhe des gesetzlichen Mindestlohns ein, das reicht vorne und hinten nicht und führt nicht zuletzt zu Armut im Alter. Andere Bodenverkehrsdienstleister zahlen bereits jetzt mindestens 15 Euro pro Stunde“, sagte Verdi Hamburg-Gewerkschaftssekretär Lars Stubbe.

Wie der Hamburger Flughafen mitteilte, mussten bis 12 Uhr mehr als 50 von 160 geplanten Abflügen gestrichen werden. Vereinzelt würden auch Ankünfte ausfallen müssen. AHS sei am Montag für insgesamt 84 Abflüge zuständig. Flüge, die von anderen Service-Unternehmen betreut werden, seien nicht betroffen, hieß es weiter. Die Lage in den Terminals sei ruhig.

Zu den betroffenen Airlines zählen nach Angaben des Flughafens unter anderem Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines. Reisende sollen sich an ihre Fluggesellschaft wenden und nicht zum Flughafen kommen. Auch am Flughafen Berlin-Brandenburg legte das Sicherheitspersonal die Arbeit nieder. Dort können am Montag nach Angaben des Flughafens keine Passagierflüge abheben.

Der Hamburger Flughafen war in diesem Jahr bereits mehrfach Ziel von Warnstreiks. Zuletzt hatten am Donnerstag und Freitag Warnstreiks der Sicherheitskontrolleure den Hamburger Flughafen weitestgehend lahmgelegt.