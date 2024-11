Ist die Norderelbbrücke sicher? A1 in Hamburg am Wochenende voll gesperrt

Im Sommer war die Norderelbbrücke der A1 bei Hamburg gründlich untersucht worden. Die Ergebnisse liegen offiziell noch nicht vor. Doch jetzt darf ein Wochenende lang kein Auto über die Brücke fahren.

Unter einem erheblichen Eingriff in den Verkehr muss die Norderelbbrücke der A1 in Hamburg repariert werden. Von Freitagabend der kommenden Woche (15.11.) bis zum darauffolgenden Montagmorgen (18.11.) werde die A1 in Richtung Bremen zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und dem Kreuz Norderelbe nicht befahrbar sein, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. In Richtung Lübeck müssen die Autofahrer ab dem Dreieck Norderelbe über die A255 und das Stadtgebiet ausweichen.

Schäden an Schweißnähten

Bei einer Hauptprüfung der Brücke im Sommer waren Schäden an Schweißnähten festgestellt worden. Für die jetzt geplanten Schweißarbeiten müsse das Bauwerk komplett schwingungsfrei sein, erklärte die Autobahn GmbH. Die Sperrung soll auch dazu genutzt werden, Unfall- und Fahrbahnschäden an der A1 zu beseitigen. Darum wird der Autobahnabschnitt Richtung Süden (Bremen) bereits ab dem Kreuz Hamburg-Ost gesperrt. In Richtung Norden (Lübeck) sind die Anschlussstelle Moorfleeth, das Kreuz Hamburg-Südost sowie die Auffahrten Billstedt und Öjendorf frei.

„Das Bauwerk ist sicher“

Kurz vor Bekanntgabe der anstehenden Reparatur war die Bundesregierung Sorgen vor Verkehrseinschränkungen auf der maroden Norderelbbrücke der A1 in Hamburg entgegengetreten. „Das Bauwerk ist sicher“, erklärte das Verkehrsministerium auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag. Es werde durch besonders geschulte Bauwerksprüfer kontinuierlich überwacht. Die ursprünglich für September angekündigten Ergebnisse der umfassenden Untersuchung liegen allerdings weiterhin nicht vor. Diese würden im vierten Quartal 2024, also bis Jahresende, erwartet, hieß es.

Schäden seit September bekannt

Gleichwohl war bereits gut einen Monat nach der Prüfung bekanntgeworden, dass Schäden an den Schweißnähten festgestellt wurden. Daraufhin hatte die Autobahn GmbH am 11. September die Brücke kurzfristig für Großraum- und Schwertransporte gesperrt. Nach knapp einer Woche war die Sperrung wieder aufgehoben worden. Das zeitliche Zusammentreffen der Sperrung mit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden sei rein zufällig gewesen, sagte ein Sprecher der Autobahngesellschaft. Nach einer Untersuchung im vergangenen März hatte das Bauwerk aus dem Jahre 1963 die Note „ungenügend“ (3,5) von der Bundesanstalt für Straßenwesen bekommen. Täglich rollen 136.000 Fahrzeuge über die sechsspurige Elbquerung, rund 21 Prozent davon sind Lastwagen.

Neubau soll 2026 beginnen

Der Autobahnabschnitt über die Norder- und die Süderelbe in Hamburg soll ausgebaut werden. Der Bau einer neuen Norderelbbrücke soll 2026 beginnen. Allerdings gibt es noch kein Baurecht. Das Planfeststellungsverfahren läuft seit August 2023. Nach Einwendungen im Anhörungsverfahren will die Autobahn GmbH im Dezember einen Planänderungsantrag stellen. Die Inbetriebnahme des ersten Teilbauwerks nördlich der bestehenden Brücke ist für 2029/2030 vorgesehen.

Ploß warnt vor Verkehrsinfarkt

Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß, der auch Obmann der Unionsfraktion im Verkehrsausschuss ist, warnte vor einer Verzögerung. Hamburg sei auf eine uneingeschränkt befahrbare A1 angewiesen. Sonst käme es zu Ausweichverkehr durchs Stadtgebiet und einer Beeinträchtigung der Lieferketten im Hafen. „Schon bei einer Teilsperrung der A1 wegen einer maroden Norderelbbrücke droht Hamburg ein Verkehrsinfarkt“, erklärte der CDU-Politiker.

Weitere Vollsperrungen auf A1 und A7 geplant

Bereits an diesem Wochenende gibt es rund 40 Kilometer weiter nördlich eine Vollsperrung der A1. Wegen des Einbaus einer Behelfsbrücke wird die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Ahrensburg und dem Autobahnkreuz Bargteheide für 59 Stunden gesperrt sein. Die Sperrung dauert von Freitagabend (8.11.) 19 Uhr bis Montagmorgen (11.11.) 6 Uhr. Die Behelfsbrücke soll die A21 mit der B404 verbinden. Das alte Bauwerk aus dem Jahr 1966 muss ersetzt werden.

Bereits Anfang Dezember wird die auch Ostumfahrung Hamburgs genannte A1 als Ausweichroute gebraucht. Denn am Wochenende 6. bis 8. Dezember wird die A7 Hannover-Flensburg für 31 Stunden zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen voll gesperrt. Als Umleitung empfiehlt die Autobahn GmbH die A1 und die A21. (dpa/mp)