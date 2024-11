Erst kommt eine kuriose Rampe, die wirkt, wie eine Baustellen-Einfahrt. Dann geht es plötzlich auf einer neuen provisorischen Brücke über die A7 nach Othmarschen. Wenn am Montag die ersten Autofahrer in Bahrenfeld auf die Autobahn Richtung Süden wollen, könnte es zu viel Verunsicherung und Chaos kommen. Bei Hamburgs größtem Verkehrsbauprojekt, dem Elbtunnel-Deckel, geht es in die nächste Phase. Autofahrer werden viel Geduld brauchen – und das für etwa fünf Jahre.