Schaden am Bauwerk entdeckt! Hamburg sperrt Autobahn-Brücke

Nur knapp ist Dresden beim teilweisen Einsturz der Carolabrücke einer Katastrophe entgangen. Auch in Hamburg sind viele Elbbrücken alt und marode. Bei einer Überprüfung der Norderelbbrücke wurden kürzlich Schäden entdeckt. Das hat nun Folgen für den Verkehr, was Autofahrer wissen müssen:

„Bei der letzten Hauptprüfung der Norderelbbrücke wurde ein Schaden am Tragwerk festgestellt, der weiter untersucht werden muss“, teilte die Autobahn GmbH am Mittwochabend mit. Um die Bauwerksbelastung zu reduzieren, wird die A1 in Richtung Lübeck ab Donnerstag (12. September, 9 Uhr) bis auf Weiteres nur noch eingeschränkt befahrbar sein. Der zweite Überholstreifen wird gesperrt, dem Verkehr in Richtung Norden stehen damit nur zwei der drei Spuren zur Verfügung. Für den Großraum- und Schwerlastverkehr mit einem Gesamtgewicht über 40 Tonnen ist die Norderelbbrücke ab sofort komplett gesperrt.

Staugefahr ist vorprogrammiert: Über die A1 im Bereich der Norderelbbrücke rollen täglich rund 136.000 Fahrzeuge. Etwa 21 Prozent davon sind Lastwagen. Damit zählt der Autobahnabschnitt zu den meistbefahrenen Straßen in Deutschland. Das Unternehmen empfiehlt Umleitungen über die A25, B404, A39, A1, B5, B75 und A255.

Norderelbbrücke wurde erst im August untersucht und gewartet

Die Brücken werden routinemäßig alle sechs Jahre einer Haupt- und alle drei Jahre einer einfachen Prüfung unterzogen. Die Autobahn GmbH führte erst Anfang August die Hauptuntersuchung an der A1-Norderelbbrücke durch. Dabei wurde das Bauwerk auf Schäden untersucht und geschaut, ob sich der Zustand seit der letzten Untersuchung verschlechtert hat. Damit sollen verheerende Unfälle, wie etwa der dramatische Einsturz der Carolabrücke, verhindert werden.

In der Nacht zum Mittwoch ist in Dresden ein etwa 100 Meter langes Stück der Brücke in die Elbe gestürzt. Verletzt wurde nach aktuellem Stand, wie durch ein Wunder, niemand. Allerdings wurden die Fernwärmeleitungen bei dem Einsturz beschädigt, sodass in der gesamten Stadt die Fernwärme ausfiel. Das Gebiet ist weiterhin einsturzgefährdet. (mp)