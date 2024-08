Seit Anfang vergangener Woche wird an der viel befahrenen Norderelbbrücke, die Wilhelmsburg und Rothenburgsort verbindet, gearbeitet: Nach sechs Jahren steht die Hauptuntersuchung an, der so genannte „Brücken-TÜV“. Es gibt schon lange Zweifel, ob die Norderelbbrücke die extrem gestiegene Verkehrsbelastung noch lange aushält – ein neues Bauwerk lässt allerdings auf sich warten.