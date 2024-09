Plötzlich gab es einen ohrenbetäubenden Knall, dann brach die Carolabrücke in Dresden zusammen. Teile des Bauwerks stürzten mitten in der Nacht zu Mittwoch in die Elbe. Zum Glück wurde niemand dabei verletzt. Auch in Hamburg sind viele Elbbrücken inzwischen am Ende ihrer Lebensdauer angekommen und müssen ersetzt werden – kann so etwas auch hier passieren?