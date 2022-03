Wie Lastenbikes die 7,5 Tonner aus der Hamburger City verdrängen sollen

Jetzt kommt das WC mit dem Fahrrad! Zusammen mit den üblichen 7,5 Tonnern sollen ab jetzt Lastenbikes durch die Hamburger Innenstadt düsen. Diese liefern ebenfalls Ware aus – nur eben klimaneutral. Um das auf die Beine stellen zu können, arbeitet das Barsbütteler Unternehmen Hermann Stitz jetzt mit einem Start-up zusammen. Wie soll das genau funktionieren?

Der Fachgroßhandel aus dem Kreis Stormarn am Rand von Hamburg liefert sämtliche Waren im Bereich der Haustechnik, im Tiefbau sowie in der Elektro- und Dachtechnik in und rund um die Hansestadt. Zielorte sind die Baustellen in der Stadt oder direkt die Betriebe. Das sollen ab jetzt eben auch Lastenräder übernehmen: „Keine Staus, keine Parkplatzsuche und Entlastung des innerstädtischen Verkehrs“, erhofft sich das Unternehmen davon.

In Hamburg: Lastenräder liefern die Waren aus

Los geht’s von zwei Standorten aus: Einmal im Sperberhorst in Niendorf und in der Bugenhagenstraße im innerstädtischen St. Georg. Ein weiterer Startpunkt in Altona ist bereits in Planung. Dort werden die ein bis drei Lastenräder vor Ort beladen und die Ware wird mit bis zu 25 Kilometern pro Stunde an ihren Zielort geradelt. Diese liegen zwischen Niendorf und Schnelsen sowie an Alster und Elbe.

„Auch wenn unsere Lkw-Flotte den Kern unserer Logistik ausmacht, schaffen wir dort Alternativen, wo sie jetzt schon möglich sind“, sagt Dirk Ehler, Betriebsleiter von Hermann Stitz. „Rund ein Viertel unserer in den Innenstadt-Gebieten ausgelieferten Ware hat sowieso Paketgröße, sodass die Auslieferung mit den E-Bikes bestens passt.“ Die Lastenräder können mit bis zu 1400 Litern beladen werden.

Immer mehr Unternehmen setzen auf Lastenräder

Das beteiligte Start-up CityLog stellt die Lastenräder inklusive Fahrer zur Verfügung. „Wir starten hier mit jeweils einer Tour am Tag und wollen diesen Service perspektivisch auf zwei Touren ausweiten“, sagt City-Log Projektmanager Selim Ben-Aissa. „An anderen Standorten konnten unsere Kunden bereits erste Lkw einsparen.“

In Hamburg sind derweil schon einige Unternehmen mit Lastenrädern unterwegs, darunter „DB Schenker“, die Logistik-Sparte der Deutschen Bahn. Im Warenlager in Wilhelmsburg wird die Fracht zunächst in einen elektrisch betriebenen Lieferwagen eCanter eingeladen. Der Lkw fährt dann zum Umschlagplatz nach Altona, wo die Lastenräder schon warten und die Ware ausliefern. Zusammen ersetzen sie zwei 7,5-Tonnen-Lkw mit Dieselmotor.