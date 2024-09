Wie dieser ganz besondere Burger Menschenleben retten soll

Burger verputzen und dabei etwas Gutes tun: Am Donnerstag hat die Feuerwehr Hamburg gemeinsam mit dem „Hard Rock Café“ an den Landungsbrücken einen neuen Charity-Pin vorgestellt – und einen ganz besonderen Feuerwehr-Burger.

Der neue Pin zeigt das Wachwappen der Feuer- und Rettungswache Wilhelmsburg und wird auf 300 Stück limitiert. Außerdem wurde der „Feuerwehr HAMburger“ vorgestellt – eine Leckerei bestehend aus schwarzem Brötchen, zwei Fleischpatties, Zwiebeln, Käse und scharfer Sauce. Wer einen Charity-Pin kauft oder den Burger bestellt, unterstützt damit Hamburger Retter. Denn: Ein Teil des Erlöses wird der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gespendet.

Einnahmen werden teilweise an die DLRG gespendet

Wie wichtig die DLRG für Hamburg sein kann, zeigen die traurigen Badeunfälle an der Elbe und in Hamburger Badeseen. Im Jahr 2023 starben in Hamburger Gewässern doppelt so viele Menschen wie im Jahr davor.

MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Bau-Revolution: Wie die Bausenatorin Wohnen wieder bezahlbar machen will

– Stadt zahlt Wahnsinns-Mieten in den Tanzenden Türmen

– Der Radweg-Murks an der Elbchaussee

– Mojib Latif wird 70: Wie der Hamburger zum Klima-Erklärer wurde

– 20 Seiten Sport: FC St. Pauli-Kapitän Irvine gibt tiefe Einblicke in sein Leben, Interview mit HSV-Juwel Fabio Baldé

– 28 Seiten Plan7: Filme für lau beim Filmfest, Veranstaltungstipps für jeden Tag + Rätselbeilage

Als Reaktion darauf hat die DLRG angekündigt, mehr Ausrüstungen anzuschaffen. Darunter ein neues Boot für die Elbe und neue Fahrzeuge. Auch mehr Personal soll es geben. Dies muss alles bezahlt werden. Im Gegensatz zur Hamburger Feuerwehr muss die DLRG sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden oder finanzieren.

Vize-Feuerwehrchef Jan Peters: „Auch viele Feuerwehrkolleginnen und -kollegen engagieren sich neben ihrer Tätigkeit für die Feuerwehr ehrenamtlich in der DLRG. Ein besonderer Teil dieses Engagements ist die personal- und kostenintensive Schwimmausbildung. Deshalb kommt der Erlös aus dem Verkauf der Burger und der Pins dieses Jahr dem DLRG Bezirk Feuerwehr e.V. zugute.“

Das könnte Sie auch interessieren: 600 Millionen teurer und trotzdem nicht fertig: Luxus-Debakel Überseequartier

Lena Lütke Deckenbrock vom „Hard Rock Café“ sagt: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der Feuerwehr Hamburg diesen einzigartigen Feuerwehr HAMburger auf unsere Speisekarte zu bringen.“

Vom Verkauf des Burgers (22,95 Euro, inkl. Pommes) wird jeweils ein Euro gespendet. Vom Verkauf der Charity-Pins (21,95 Euro) gehen 10 Prozent des Erlöses an die DLRG. Insgesamt rechnet das „Hard Rock Café“ mit einer Spendensumme von bis zu 10.000 Euro.