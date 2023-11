Nach den tödlichen Badeunfällen am Falkensteiner Ufer im Sommer wurde monatelang diskutiert, wie man den Elbstrand sicherer machen könne. Einige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Doch die reichen nicht aus. So will die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nun für Sicherheit sorgen.