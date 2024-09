Fußgängertunnel im Hamburger Osten jahrelang dicht – Schüler gucken in die Röhre

Die Fußgänger-Unterführung am stillgelegten Wandsbeker Bahnhof wird täglich von hunderten Schülern der vier nahegelegenen Grundschulen und Gymnasien genutzt, soff aber aufgrund einer kaputten Pumpanlage vor nicht allzu langer Zeit in regelmäßigen Abständen ab. Dieses Problem ist zwar inzwischen behoben – dafür wird der Tunnel schon bald für mehrere Jahre komplett gesperrt.

Grund dafür sind die Bauarbeiten für die neue S-Bahnlinie S4. Der alte Wandsbeker Bahnhof wurde bereits im Dezember 2021 stillgelegt, vorher hielt dort die Regionalbahnlinie RB81. Die Station soll künftig Platz machen für die beiden neuen S4-Gleise.

Fußgänger-Tunnel am Bahnhof Wandsbek wird abgerissen

Dafür geht es jetzt an die Abrissarbeiten: Laut eines DB-Sprechers wird in einem ersten Schritt der nördliche Teil des Personentunnels inklusive des alten Bahnsteigzugangs und der ehemaligen Station zurückgebaut. Das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude bleibt erhalten. Der Tunnel, der die Seydeckreihe mit Straße Bahngärten verbindet, wird an dieser Stelle anschließend neu gebaut.

Im zweiten Schritt wird der Bahnverkehr über die neu verlegten Gleise im Norden umgeleitet und die südliche Hälfte des Tunnels zurückgebaut und erneuert. „Der Neubau des Tunnels ist aufgrund der veränderten Gegebenheiten vor Ort durch den Stations- und Zugangsrückbau erforderlich“, so der Sprecher. Die neue S4 wird später allerdings nicht genau dort halten, sondern an der Claudiusstraße und Bovestraße in Wandsbek.

Umleitungskonzept für Fußgänger wird erarbeitet

Während der Arbeiten muss der Personentunnel ab Anfang 2025 für zwei Jahre geschlossen werden. Empörung darüber gibt es nicht nur bei den Anwohnern, sondern auch bei der Wandsbeker CDU. „Der Tunnel ist zurzeit eine der wenigen Möglichkeiten, die dortigen Gleise zu überwinden“, schreibt die Partei. Die Sperrung treffe Anwohner sowie Schüler besonders hart. „Ausweichrouten sind teilweise nicht barrierefrei passierbar und recht lang.“

Der DB-Sprecher betont, dass derzeit noch ein Verkehrs- und Umleitungskonzept erarbeitet und mit dem Bezirk Wandsbek abgestimmt werde. „Bestandteil ist auch die Berücksichtigung der Schülerverkehre.“ Östlich des Tunnels bleibe die 400 Meter entfernte Querung über die Brücke an der Bovestraße „überwiegend“ aufrechterhalten. Westlich des Tunnels gebe es den ebenfalls circa 400 Meter entfernten Rathaustunnel Wandsbek unter der Robert-Schuman-Brücke.

Die Linie S4 soll ab 2029 von Altona bis ins schleswig-holsteinische Bad Oldesloe fahren und erstmals bis zu 25.000 Menschen in Wandsbek, Marienthal, Tonndorf, Rahlstedt und im Kreis Stormarn an das Hamburger Schnellbahnnetz anschließen. Ab der Station Hasselbrook fädeln sich die Züge auf neue Gleise aus, die sich derzeit im Bau befinden.