Es regnet und regnet in Hamburg – und damit steigt gleichzeitig der Wasserpegel am stillgelegten Wandsbeker Bahnhof in Marienthal. Seit eineinhalb Monaten müssen Anwohner und Schulkinder jetzt schon durch die geflutete Unterführung waten. Die Deutsche Bahn pumpt den Durchgang zwar inzwischen alle drei Tage leer, eine dauerhafte Lösung ist das allerdings nicht. Was ist da los?

Die MOPO berichtete bereits Mitte Dezember über die nassen Zustände in der Unterführung, die die Seydeckreihe mit der Straße Bahngärten verbindet. In der Nähe gibt es zwei Grundschulen und zwei Gymnasien. Bis zu den Weihnachtsferien versuchten hunderte Schülerinnen und Schüler, irgendwie von der einen auf die andere Seite zu kommen. Einige rutschten aus, fielen ins teilweise 18 Zentimeter tiefe Wasser. Radfahrer drehten entweder um oder radelten tapfer hindurch.

Marienthal: Tankwagen pumpt Unterführung immer wieder leer

Ein paar Tage nach der Berichterstattung stand dann plötzlich ein großer Tankwagen vor der Unterführung, der insgesamt 40.000 Liter Regenwasser abpumpte und in die Gullis leitete. Warum war das nicht früher möglich? „Das Abpumpen mittels Tankwagen wurde bereits zuvor in Erwägung gezogen, aber verworfen, da wir die Befürchtung hatten, dass das Wasser gleich wieder nachläuft“, erklärte ein Bahnsprecher. „Wir haben es nun dennoch versucht. Leider läuft das Wasser sehr schnell wieder nach.“

Mitarbeiter der Deutschen Bahn an der Unterführung in Marienthal, die seit Wochen unter Wasser steht. Patrick Sun Mitarbeiter der Deutschen Bahn an der Unterführung in Marienthal, die seit Wochen unter Wasser steht

Deshalb kommt der Tanklaster inzwischen alle drei Tage in Marienthal vorbei und pumpt immer wieder tausende Liter Wasser ab. Am Freitag das nächste Mal, dann wieder am kommenden Montag und so weiter. Wie lange soll das noch so weitergehen?

Pumpanlage am Wandsbeker Bahnhof ist kaputt

Das ursächliche Problem: eine kaputte Pumpanlage, bei der die Stromversorgung seit Mitte November unterbrochen ist. Sie ist zwar inzwischen freigelegt, funktioniert aber immer noch nicht. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung und bitten die Passanten noch einmal um Entschuldigung – vor allem angesichts der Regenfälle in den vergangenen Tagen und Wochen“, sagt der Bahnsprecher jetzt.

Die Bahn pumpt die Unterführung zwar inzwischen alle paar Tage leer – dann läuft sie aber gleich wieder voll. Patrick Sun Die Bahn pumpt die Unterführung zwar inzwischen alle paar Tage leer – dann läuft sie aber gleich wieder voll.

Wann genau die Pumpe repariert werden kann, ist allerdings weiterhin unklar. Für alle Schulkinder bedeutet das: Sie müssen wohl auch zum Schulbeginn in der nächsten Woche mit nassen Füßen rechnen. „Wir empfehlen, den Umweg über die Bovestraße zu nehmen. Auch dafür bitten wir um Entschuldigung“, so der Sprecher.

Der alte Wandsbeker Bahnhof wurde im Dezember 2021 endgültig stillgelegt, vorher hielt dort die Regionalbahnlinie RB81. Die Station soll künftig Platz machen für die beiden Gleise der neuen S-Bahn-Linie S4. Das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude bleibt erhalten, die Gleise werden derzeit zurückgebaut.