Mildes Urteil für Welpen-Händlerin Jasmin A. – Richterin rügt Polizeiarbeit

Die Vorwürfe wiegen schwer: Die Hamburgerin Jasmin A. (28, Name geändert) soll für einen Welpenhändler-Ring kranke und viel zu junge Hundewelpen über Ebay verscherbelt haben. Sie war in acht Fällen angeklagt, jedoch konnte nur in vier ein Urteil gegen sie ergehen. Laut der Richterin lag dies auch an schlechter Polizeiarbeit.

Ende Juli hatte der Prozess gegen die Hamburgerin Jasmin A. (Name geändert) begonnen. Ihr wurden Betrug und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen. Sie soll zwischen Juni 2020 und Februar 2021 kranke und zu junge Hundewelpen illegal verkauft zu haben. Laut der Staatsanwältin habe Jasmina A. auf verschiedenen Verkaufsplattformen behauptet, die Tiere seien gesund, gechippt und geimpft.

Richterin: „Spärliche“ und „nicht sehr gute“ Ermittlungsarbeit der Polizei

Am Donnerstag wurde am Amtsgericht Reinbek das Urteil gefällt: eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten, und eine Zahlung von 1000 Euro an eine Wildtier-Stiftung, wie der NDR berichtet. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine Strafe von anderthalb bis zwei Jahren gefordert. Die Strafe fiel deutlich geringer aus, da die Angeklagte laut Gericht keine Vorstrafen und eine gute Sozialprognose habe – sie hat gerade ihre Ausbildung zur Pflegehelferin abgeschlossen.

Aus den ursprünglich acht Fällen wurden zunächst sieben, da in einem Fall die Zeugin nicht erschienen war. Außerdem habe die „spärliche“ und „nicht sehr gute“ Ermittlungsarbeit der Polizei dazu geführt, dass von den insgesamt sieben Fällen nur vier Fälle nach bestem Gewissen entschieden werden konnten, wird die Richterin im Bericht zitiert.

Hunde sollen am Tag des Verkaufs an einem Virus gestorben sein

Die 28-Jährige selbst sagte, dass sie für einen Auftraggeber gearbeitet habe und davon ausgegangen sei, dass alles mit rechten Dingen zugehe. Außerdem habe sie durch die Einnahme von Medikamenten Erinnerungslücken. Zeugen sagten aus, dass die Welpen zum Teil noch am Tag des Verkaufs an einem Virus gestorben seien. (tg)