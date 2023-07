Schlimmer Verdacht: Eine Hamburger Tierärztin soll kriminellen Welpenhändlern zuarbeiten, indem sie wissentlich und regelmäßig illegal importierte Welpen impft, statt den Gesetzesverstoß zu melden. Aufgedeckt wurde die mutmaßliche Verstrickung durch eine Hamburger Tierschutzorganisation und ein Fernsehteam, dem die Veterinärin vor laufender Kamera sogar eine Erklärung für ihr Tun gab.

Seit Jahren kämpfen die Tierschützer von Animal Care gegen den illegalen Welpenhandel, geben sich im Internet als potentielle Kunden aus, um an die Händler zu gelangen. Immer wieder stießen sie bei ihren Undercover-Recherchen auf Impfpässe für Welpen, die allesamt von ein und derselben Hamburger Veterinärin unterzeichnet wurden, auch für Hunde in Schleswig-Holstein. Mit den Dokumenten soll Käufern suggeriert werden, dass die Welpen in Deutschland geboren sind – was den Preis erheblich steigert. Tatsächlich stammen viele online verkaufte Welpen aus Polen, teilweise von Kettenhündinnen, verkauft für eine Buddel Schnaps.

Auch im April 2023 präsentierte eine Toy-Pudel-Verkäuferin in Jenfeld den angeblichen Kaufinteressenten einen Impfpass, der ebenfalls von der Hamburger Veterinärin ausgestellt worden war. Der Toy-Pudel-Welpe wurde für knapp 2000 Euro auf dem Online-Portal Quoka inseriert.

Tierschützer zeigen Hamburger Tierärztin an

Um den Verdacht gegen die Tierärztin zu erhärten, suchte ein Lockvogel der Tierschutzorganisation unter einem Vorwand am 20. April 2023 die Praxis auf. Die Tierärztin räumte ein, illegal importierte Welpen zu impfen. Ihre Begründung: Sie sei Tierärztin, es sei ihr Job, Hunde zu impfen. Sie gab auch zu, bereits behördlich bekannt zu sein, da sie Impfdaten umdatiert hatte. Das passt zu der Einschätzung der Tierschützer, dass einige Welpen in Wahrheit viel jünger sind, als im Impfpass angegeben. Die Tierärztin bestätigte auch, dass in den letzten Jahren die Nachfrage nach Impfpapieren für illegal importierte Welpen immens gestiegen sei und sie daher viele Kunden habe, für die sie die gewünschten Papiere ausstellen würde.

Später wiederholte die Veterinärin ihre Ausführungen vor einem Kamerateam, das den Lockvogel der Tierschutzorganisation bei den Ermittlungen begleitet hat.

Animal Care hat daraufhin Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen die Tierärztin bei der Polizei erstattet und das zuständige Veterinäramt Hamburg Mitte sowie die Tierärztekammer informiert. Die Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigt auf MOPO-Anfrage, dass aktuell ein Verfahren gegen die Veterinärin anhängig sei.

Die Recherche ist Teil der Reportage-Reihe „SOKO Welpenhandel – SAT. 1 GOLD investigativ“ . Gesendet wird die Folge am 27. Juli um 20.15 Uhr, danach ist sie online zu sehen.