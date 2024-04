HafenCity-Einkaufscenter muss Eröffnung um Monate verschieben: Das sagt der Investor

In genau zwei Wochen sollte das Überseequartier in der Hamburger HafenCity eröffnen, Pop-Superstar Rita Ora hatte sich angekündigt – doch daraus wird nichts. In ein Kellergeschoss des riesigen Bauvorhabens läuft Grundwasser. Der Eröffnungstermin verschiebt sich auf Ende August.

„Auf der Baustelle des Westfield Hamburg-Überseequartier ist es in einem Teil des Untergeschosses zu einem lokalen Eintritt von Grundwasser im Bereich einer zentralen technischen Anlage gekommen, die dadurch kurzfristig nicht in Betrieb genommen werden kann“, so ein Sprecher des Entwicklungsunternehmens Unibail-Rodamco-Westfield. Am Mittwoch habe man bemerkt, dass das Grundwasser durch die Bodenplatte getreten sei. „Eine Analyse des Schadens in Zusammenarbeit mit unseren Planern und Ingenieuren hat umgehend begonnen.“

HafenCity: Rita Ora hätte bei der Eröffnung auftreten sollen

Eigentlich sollte der südliche Teil des Überseequartiers mit XXL-Shoppingmall, Hotels, Wohnungen und Büros am 25. April eröffnet werden. Pop-Diva Rita Ora sollte als Stargast auftreten. Doch nun verschiebt sich die Einweihungsparty auf Ende August – laut Unibail-Rodamco-Westfield nicht allein wegen des Wasserschadens, sondern auch „mit Blick auf die Sommerferien und den saisonalen Einzelhandelskalender“.

Zur Zeit herrscht auf der Baustelle noch Hochbetrieb. Tausende Arbeiter sind dabei, den Gebäudekomplex fertigzustellen. Überall sieht man schwere Maschinen und Material.

Westfield-Sprecher: „Gerüchte sind nicht richtig“

Auf der Baustelle erzählen Arbeiter, die nicht genannt werden möchten, der Eröffnungstermin sei auch ohne den Wasserschaden nicht zu halten gewesen. Tatsächlich ist bereits länger bekannt, dass nicht alle Arbeiten am 25. April abgeschlossen gewesen wären.

Dem widerspricht der Sprecher von Unibail-Rodamco-Westfield gegenüber der MOPO. „Diese Gerüchte sind nicht richtig“, versichert er.

HafenCity: Westfield – ein riesiges Einkaufscenter

Das Westfield Hamburg-Überseequartier mit seinen 14 Gebäuden ist der südliche Teil des Überseequartiers und als Einkaufsviertel geplant. Einziehen werden unter anderem das Luxuskaufhaus Breuninger, die Mode-Riesen Hugo Boss, Gant, H&M, Zara sowie Calvin Klein, Tommy Hilfiger und Hobbs. Es soll zusammen mit dem 2010 eröffneten nördlichen Teil des Quartiers den Mittelpunkt der HafenCity bilden.

Am 30. Oktober 2023 kam es bei den Bauarbeiten zum südlichen Überseequartier zu einem tragischen Unglück. Ein Baugerüst stürzte in einen Fahrstuhlschacht. Fünf Menschen starben. Das Gerüst fiel laut Feuerwehr aus dem achten Stock in den Keller, Trümmerteile ragten bis ins zweite Obergeschoss. (mp)