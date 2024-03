Hotels, Wohnungen, Shoppen, Kultur und Essen: Das neue Westfield Überseequartier in der HafenCity soll jede Menge Highlights nach Hamburg bringen. Nun stehen auch die ersten Gastronomen fest, die Restaurants in dem Center eröffnen werden. Eines wird das Angebot auf jeden Fall: Vielfältig.

„Für uns ist das Westfield kein Einkaufszentrum, sondern eine zweite Innenstadt“, sagt Gurbir Muhar Singh, der dort ein indisches Restaurant eröffnen wird. Bereits am 25. April steigt die große Eröffnungsparty – jetzt stehen die ersten Gastronomen fest, die sich im Food-Bereich einrichten werden. Gurbir Muhar Singh und seine Frau Ampreet Muhar (beide 32) gehören mit ihrem Lokal Cardamom dazu. „Seit 2019 stehen wir mit den Verantwortlichen in Kontakt. Wir waren sofort interessiert“, so Muhar. Er beschreibt sein Konzept als modern indisch: Die Speisekarte konzentriert sich auf Tapas, es wird nur sehr ausgewählte Currys geben.

Bagels, Eis, Fisch und Tapas: Gastro-Angebot im Westfield

Auch das Konzept der New York Bagel Bar wurde aus dem Ausland kopiert. Es ist der vierte Store, den die vier Freunde Jonas „Johnny“ Conrad (29), Pia Wehling (28), Renè Westphal (28) und Laura Nahe (28) in Hamburg eröffnen. „Wir erhoffen uns vom Westfield viel touristische Kundschaft, denn wir wollen auch über die Stadtgrenzen hinaus expandieren“, so Wehling. „Die Idee für die Bagel Bar kam uns im Auslandssemester in den USA. Jeder Bagel wird frisch und nach den Wünschen der Gäste zubereitet, eine Auslage gibt es nicht.“

Im Gegensatz dazu sind Axel Strehlitz (56) und Dennis Iosif (29) alte Hamburger Gastro-Hasen. Dem Pärchen gehören unter anderem die Wunderbar, das Klubhaus (St. Pauli) und Das Dorf (St. Georg). „Unser Lolas Bistro im Westfield wird morgens ein Frühstück rund ums Ei und ab mittags Flammkuchen und Wein auftischen. Wir haben 40 Plätze drinnen und 20 auf der ganzjährig nutzbaren Terrasse.“

Jonas „Johnny" Conrad (hinten), Pia Wehling und Renee Westphal von der New York Bagel Bar.

Die New York Bagel Bar präsentiert eine große Auswahl an Bagels.

Gubir Muhar und Ampreet Muhar werden das Restaurant „Cardamom" eröffnen.

Im „Cardamom" werden vor allem Tapas angeboten.

Axel Stehlitz und Dennis Losif vom Lolas Bistro.

Florian Schneider (l) und Sven Sallaerts (r) aus dem Pesca.

Strehlitz und Iosif freuen sich auch auf den Elbblick im Westfield, den man auch aus dem Pesca von Florian Schneider (48) und Sven Sallaerts (34) genießen kann. Der Hamburger und der Niederländer haben sich für ein Fischrestaurant zusammengetan. Das Konzept ist besonders: „Der Gast kommt rein und wählt aus einer großen Auslage nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip einen Fisch. Heißt: Wenn alle, dann alle. Anschließend wählt er einen Wein und wird zu seinem Platz geführt“, erklärt Florian Schneider. Sein Kollege besitzt bereits Restaurants dieser Art in den Niederlanden.

Ab Donnerstag dürfen die Gastronomen mit dem Innenausbau ihrer Lokale beginnen. Dann geht es mit großen Schritten auf die Eröffnung am 25. April zu. „Jetzt darf es auch endlich mal losgehen“, sagt Axel Strehlitz.