Warte-Chaos am Hamburger Flughafen: Jetzt hilft eine Taskforce

Lange Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen des Flughafen Hamburg hatten in den vergangenen Tagen für Ärger gesorgt. Der Betreiber sah die Schuld dafür vor allem bei der Bundespolizei. Die reagierte – offenbar mit Erfolg.

„Die derzeitigen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle entsprechen nicht den Erwartungen, die wir als Flughafen an den Service der Bundespolizei und deren Dienstleister FraSec haben“, hatte der Flughafen am Dienstag die Lage mit ungewöhnlich scharfen Worten kritisiert. Zu Beginn der Pfingstferien in Hamburg lief es gar nicht rund mit der Passagierabfertigung: Zum Teil mussten Reisende mehr als 90 Minuten warten, die Schlange für die Sicherheitskontrollen zog sich quer durch die Terminals.

Flughafen-Sprecherin: Wir begrüßen die Taskforce-Einrichtung

Am Freitagvormittag hingegen bewegten sich die Wartezeiten wieder in einem normalen Rahmen. Mehr als 30 Minuten habe niemand mehr anstehen müssen, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit.

Auch vonseiten des Flughafens hieß es, die Situation am Flughafen habe sich am Freitagvormittag deutlich verbessert und man vermute, dass dies bereits erste Erfolge des neuen Maßnahmenpakets sein könnten. „Wir begrüßen es sehr, dass die Bundespolizei eine Taskforce einrichtet, um die Situation an der Sicherheitskontrolle zu verbessern. Nun muss sich zeigen, dass auch der Dienstleister FraSec vor Ort seinen Teil beiträgt und die Maßnahmen dauerhaft Wirkung zeigen“, teilte eine Sprecherin des Flughafens mit.

In Fuhlsbüttel gibt es derzeit Personalprobleme

Vor allem krankheitsbedingte Ausfälle beim beauftragten Sicherheitsdienstleister FraSec hatten zu Personalmangel an den Sicherheitskontrollen geführt. Die Bundespolizei und FraSec hatten geprüft, wie sich die Sicherheitsdienstleister an den Flughäfen Hannover, Bremen und Hamburg gegenseitig unterstützen könnten.

Am Freitag habe man dann die Situation durch den Einsatz von Personal anderer Standorte stabilisieren können. Mit Blick auf die bevorstehende Sommersaison appelliert der Flughafen weiterhin an den Bund, die personelle Besetzung der Sicherheitskontrollen langfristig zu verbessern. (mp/dpa)