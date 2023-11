Von Helden, Walfängern und Dampflokomotiven: Neue Zeitreise in Hamburgs Geschichte

Zweimal im Jahr lädt die MOPO zur Zeitreise in Hamburgs Geschichte ein. Nun ist es wieder so weit: Seit dem 24. November ist die neue Ausgabe des MOPO-Geschichtsmagazins im Zeitschriftenhandel erhältlich. 132 Hochglanzseiten voller spannender Geschichten und faszinierender Fotos. Der Preis: 9,95 Euro. Eine Investition, die sich lohnt. Versprochen!

Das Titelthema des Heftes 19: ziemlich ungewöhnlich, denn im Mittelpunkt steht eine Brasilianerin. Eine, die in ihrer Heimat als „Engel von Hamburg“ bekannt ist, aber von der in Hamburg nur wenige je gehört haben.

Das ändert sich jetzt, denn wir erzählen auf acht Seiten die atemberaubende Geschichte einer völlig zu Unrecht vergessenen Heldin: Aracy de Carvalho, der Hunderte von Hamburger Juden ihr Leben verdanken. Wieso? Lesen Sie selbst!

Hajo Breckwoldt war 16, als er 1950 auf dem Walfangschiff anheuerte

Eine weitere faszinierende Geschichte ist die von Hajo Breckwoldt. Kapitän Hajo Breckwoldt wohlgemerkt, so viel Zeit muss sein! 16 Jahre alt war der junge Blankeneser, als er 1950 bei der Walfangflotte des griechischen Reeders Aristoteles Onassis anheuerte.

Heute ist er der letzte überlebende Walfänger Deutschlands. Pottwale, Buckelwale, Blauwale – Breckwoldt war sechs Jahre lang an der Jagd auf die Meeresgiganten beteiligt und erzählt, was für ein Gemetzel das war.

MOPO Porträt über Hamburgs neuesten Ehrenbürger: Udo Lindenberg. Porträt über Hamburgs neuesten Ehrenbürger: Udo Lindenberg.

MOPO Im kommenden Jahr feiert es 100. Geburtstag: das Chilehaus Im kommenden Jahr feiert es 100. Geburtstag: das Chilehaus

MOPO Die Geschichte des Dammtorbahnhofs. Die Geschichte des Dammtorbahnhofs.



Sind Sie vielleicht Eisenbahn-Fan? Dann wird Sie der Beitrag über den Dammtorbahnhof, der vor genau 120 Jahren in Dienst gestellt wurde, interessieren. Wir zeigen einige noch nie veröffentlichte Fotos, die uns die Deutsche Bahn Stiftung zur Verfügung gestellt hat. Sie werden staunen!

Karl Kaufmann – wie ein Nichtsnutz zum mächtigen Mann Hamburgs brachte

Karl Kaufmann – so hieß der mächtigste Nazi Norddeutschlands. Er war Hamburgs „Führer“, wenn man so will. Sie dürfen gespannt sein auf das große Porträt über einen Mann, der nichts vorzuweisen hatte: keinen Schulabschluss, kein Studium, keine Berufsausbildung.

Ein Nichtsnutz, der es dank seiner Skrupellosigkeit dann doch ziemlich weit gebracht hat. Ein Verbrecher durch und durch, der aber nie für seine Taten bestraft wurde.

Noch viele weitere spannende Texte enthält das neue Heft: Wir erzählen von Hamburgs legendärem Chinesenviertel, von den HDW-Werftarbeitern, die 1983 – also vor 40 Jahren – ihr Werk besetzten, von der grandiosen Musiker-Karriere des Udo Lindenberg, davon, wie der tote Bismarck Paparazzi zum Opfer fiel und von Henry Brarens Sloman, der in Chile mit zweifelhaften Methoden reich wurde und sich mit dem Chilehaus ein Denkmal setzte. Ach ja, haben Sie gewusst, dass alle Welt begeistert Schlagball spielte, bevor der Fußball seinen Siegeszug antrat?

