Unterkunft für obdachlose Hamburger: „Pik As“ zieht an neuen Standort

Für obdachlose Männer in Hamburg ist das „Pik As“ eine wichtige Anlaufstelle. 330 Schlafplätze stellt die Einrichtung, die bisher an der Neustädter Straße beheimatet war, bereit. Dazu kommen medizinische und Pflege-Angebote. Jetzt hat das „Pik As“ einen neuen Standort bezogen – übergangsweise.

Seit dem 7. Juni ist das „Pik As“ an der Eiffestraße 398 in Hamm geöffnet. Das teilte „Fördern und Wohnen“ am Mittwoch mit. Das städtische Sozialunternehmen musste die Not-Unterkunft für Obdachlose wegen Bauarbeiten vom alten Standort weg verlegen.

Hamburg: „Pik As“ zieht vorübergehend nach Hamm

Das bisher genutzte Gebäude in der Neustadt ist 110 Jahre alt und wird kernsaniert. Bis Ende 2025 soll ein barrierefreier Neubau entstehen.

Im neuen „Pik As“ soll es künftig auch einige Zimmer für Obdachlose mit Hunden geben. Außerdem entstehen 33 sogenannter Lebensplätze für ältere obdachlose Personen, die schwer oder chronisch krank sind.

Alle bisherigen Angebote des „Pik As“ sind auch am Ausweichstandort vorhanden, versicherte „Fördern und Wohnen“. Dazu gehören unter anderem eine Schwerpunktpraxis oder die Vermittlung ambulanter Pflege.

Über den Umzug habe das Unternehmen „die obdachlosen Menschen sowie alle Träger des Hamburger Hilfesystems im Vorfeld“ informiert. Wegbeschreibungen und Informationen würden weiterhin verteilt. An der Eiffestraße 398 ist das „Pik As“ auch mit den U-Bahnlinien 2 und 4 an der Station Burgstraße zu erreichen.