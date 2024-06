TV-Koch pöbelt wüst über EM-Reporterin: „Du siehst auch nicht gut aus …“

Was ist da bloß in ihn gefahren? In einem Video auf Instagram beschimpft Spitzenkoch Christian Lohse eine EM-Reporterin – und wird persönlich: „Du siehst auch nicht gut aus, davon mal abgesehen, ja, kleide dich anders!“. Nutzer sind empört, sein Hamburger Kollege Fabio Haebel holt in einem Posting gegen Lohse aus: „Ein sexistischer, alter, weißer Mann“.

„Das geht mir so auf den Sack gerade, ja?!“, empört sich Sterne-Koch Christian Lohse (57) nach dem Deutschland-Spiel gegen die Schweiz auf seinem Instagram-Kanal. „Esther Sattlaschek oder wie du heißt. Du hast keine Ahnung von Fußball. Du siehst auch nicht gut aus, davon mal abgesehen, ja, kleide dich anders. Aber rede respektvoll mit diesen Menschen, die da gerade super Fußball gespielt haben.“ Weiter schimpft Lohse: „Und das Interview mit Toni Kroos, was gerade kommt, das ist sagenhaft schlecht. Können wir es endlich mal schaffen, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Menschen zu heben und zu applaudieren … Die Reporter haben einfach keine Ahnung. Die müssen etwas anderes machen. Ich empfehle euch Radio – ohne Ton.“

Spitzenkoch Christian Lohse schimpft auf Instagram

Nur über sich selbst findet Lohse freundliche Worte: Er schließt seinen Monolog mit „Euer Christian Lohse – Gourmet und Gourmand vor dem Herrn“.

Den Nutzern fällt schnell auf: Lohse meint offenbar gar nicht die EM-Reporterin Esther Sedlaczek. Das Interview mit Toni Kroos führte Reporterin Anna Kraft, die bei der EM für „Magenta TV“ im Einsatz ist. Und viele empören sich in den Kommentaren unter dem Video über die Entgleisungen des Sternekochs: „Absolut unsachlich argumentiert und dann auch noch Body-Bashing… alter, auch bei aller Emotion – geht überhaupt nicht. Echte Kerle schicken jetzt Blumen und ne Entschuldigung“, schreibt jemand. Oder auch: „Dont Drink and Post“ und „Christian, nix für ungut, aber Rotwein ist nicht immer der beste Berater!“

Auch der Hamburger Sterne-Gastronom Fabio Haebel äußert sich auf seinem Instagram-Kanal: „Besoffene und Kinder sagen was sie denken oder wie war das?“, schreibt er. „Dass Lohse immer noch in der Küchenschlacht ans Mikrofon darf, ist nicht mehr zu verteidigen. Ein sexistischer, alter weißer Mann, der sich über das Aussehen einer Reporterin auslässt – 2024.“

Christian Lohse aus Bad Oeynhausen ist ausgezeichnet mit zwei „Michelin“-Sternen. Bis 2017 war er Küchenchef im Restaurant „Fischers Fritz“ im edlen „Regent“-Hotel in Berlin. Heute arbeitet er als Privatkoch, den man über seine Webseite buchen kann. Viele kennen ihn auch aus dem Fernsehen – Lohse war Juror und Moderator der ZDF-Show „Küchenschlacht“. Außerdem trat er auch schon als Gastjuror in der Sat.1-Show „The Taste“ und in der VOX-Sendung „Kitchen Impossible“ auf.