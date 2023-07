Er ist ein echter Tausendsassa: Der Hamburger Sterne-Gastronom Fabio Haebel hat auf St. Pauli nicht nur zwei Restaurants und eine Bäckerei, sondern führt auch noch den Lieferdienst „Circus“. Und wenn er es sich selbst mal gut gehen lassen möchte, besucht der 37-Jährige einfach seine Kollegen: Fabio Haebel hat der MOPO seine ganz persönlichen Lieblingsrestaurants in Hamburg verraten – vom Italiener bis zur Streetfoodbar, von preiswert bis Gourmet.

„La Terrazza“

„La Terrazza“-Küchenchef Vassilios Fadidis (37) mit einem Teller Pasta Ragu Bolognese Florian Quandt „La Terrazza“-Küchenchef Vassilios Fadidis (37) mit einem Teller Pasta Ragu Bolognese

„Ein italienisches Juwel“ nennt Fabio Haebel den Italiener „La Terrazza“ in Niendorf. „Dieses Restaurant ist unscheinbar von außen und umso schöner von innen“, sagt er. „Das unglaublich herzliche Team um Dalia und Vasili gibt einem das Gefühl, bei der Familie zu sein.“ Der 37-Jährige bestellt hier meist eine kleine Pasta als Vorspeise und dann Fisch oder Fleisch mit Gemüse. Am liebsten isst er im „La Terrazza“ Pasta Ragu Bolognese – Nudeln mit einer Soße aus geschmortem Rindfleisch.

Adlerhorst 18 (Niendorf), Tagliatelle al Ragu Bolognese 16 Euro, Di-Sa 17.30-22 Uhr, So 13-21 Uhr, Tel. (040) 56 00 92 41, www.laterrazza-hamburg.de

„O-Ren Ishii“

Melvin Tong (18), Mitarbeiter im „O-Ren Ishii“ zeigt Fabio Haebels Lieblingsgericht: den Glasnudelsalat mit Tofu Florian Quandt Melvin Tong (18), Mitarbeiter im „O-Ren Ishii“ zeigt Fabio Haebels Lieblingsgericht: den Glasnudelsalat mit Tofu

Das „O-Ren Ishii“ ist für Fabio Haebel „der wohl beste Lunch-Spot in der Innenstadt“. Dementsprechend seien hier auch immer lange Schlangen vor der Tür. „Aber das Team um Julienne gibt grundsätzlich sein Bestes, damit man nicht länger als zehn Minuten wartet“, so Haebel. Er wählt hier meist das vegetarische Tagesgericht. „An heißen Tagen ist auch der Glasnudelsalat mit Tofu immer eine gute Wahl.“ Einziger Wermutstropfen: „Es ist keine Kartenzahlung möglich: ,Cash Only‘“.

Kleine Reichenstraße 18 (Altstadt), Tagesgericht 12-21 Euro, Glasnudelsalat mit Tofu 10 Euro, Mo-Fr 11-18 Uhr, Tel. (0151) 40 03 00 03, www.o-ren-ishii.com

„Klinkerbar“

„Aaron Hasenpuschs kleines Wohnzimmer in Eimsbüttel erfindet sich immer wieder komplett neu. Ich mag die liebevoll hergerichteten Speisen und die tolle Weinauswahl“, sagt Fabio Haebel. „Es lohnt sich, nach dem kleinen Notizbuch mit den besonderen Weinen zu fragen.“ Mittags sei es in der „Klinkerbar“ sehr quirlig, abends werde es bei Kerzenlicht aber romantisch. Was der Sterne-Gastronom dort am liebsten bestellt? „Einfach Aaron nach der Spezialität des Tages fragen, es ist immer toll!“

Eppendorfer Weg 58 (Eimsbüttel), Hauptgericht 13-15 Euro, Di-Fr 18-23.30 Uhr, Sa 11-17 Uhr, www.klinker.bar

„Salt & Silver“

„Ich liebe die beiden zusammengehörigen Restaurants oberhalb der alten Riverkasematten. Links die Streetfoodbar mit ,Levante‘-Küche, also viele kleine Gerichte aus dem Nahen Osten. Und rechts das Fine-Dining-Restaurant mit einem lateinamerikanischen Menü und großartigen Weinen. Im „Levante“ isst Fabio Haebel am liebsten Shawarma: Fleisch in einem dünnen Fladenbrot mit Harissakraut und Ajvar-Mayo. „Die Margarita Cocktails sind die besten der Stadt. Hier erwarten einen tolle Gastgeber und eine Küche, die nicht nur kreativ, sondern auch wahnsinnig aromatisch ist und der Seele schmeichelt!“, so Haebel.

Streetfoodbar „Levante“: St. Pauli Hafenstraße 140 (St. Pauli), Shawarma 18 Euro, Mi-So 18-23 Uhr

Casual Fine Dining: St. Pauli Hafenstraße 136-138 (St. Pauli), Vier-Gang-Menü 69 Euro, Di-Sa 18-23 Uhr, https://saltandsilver.de

„100/200 Kitchen“

„Das wohl spannendste Restaurant unserer Stadt“, sagt Fabio Haebel über das „100/200 Kitchen“. Rene Flindt Fotografie „Das wohl spannendste Restaurant unserer Stadt“, sagt Fabio Haebel über das „100/200 Kitchen“.

„Das wohl spannendste Restaurant unserer Stadt!”, schwärmt Fabio Haebel von dem edlen Gourmet-Tempel „100/200 Kitchen“. Ausgezeichnet mit zwei „Michelin“-Sternen, am Fuße der Elbbrücken mit Blick auf den Hafen, gehöre es zu den schönsten Lokalen der Hansestadt. „Am besten finde ich, dass es nicht nur ein Menü-Restaurant ist sondern man auch zum À la carte-Essen vorbeikommen kann – auf der Empore Schaumwein(e) trinken oder einfach zum Mittagessen einkehren“, so der Spitzenkoch. „Qualität steht hier über allem und die hauseigene Koch-Akademie bringt die besten Mitarbeiter der Zukunft zu Tage.“

Brandshofer Deich 68 (Rothenburgsort), Menü 230 Euro pro Person, Lunch: Fr und Sa, Dinner: Di-Sa, Tel. (040) 30 92 51 91, www.100200.kitchen

Zur Person: Fabio Haebel

Fabio Haebel ist Inhaber von St. Paulis erstem Sterne-Restaurant: dem „hæbel“ an der Paul-Roosen-Straße Andreas Behr/@andreas.raw Fabio Haebel ist Inhaber von St. Paulis erstem Sterne-Restaurant: dem „hæbel“ an der Paul-Roosen-Straße

Fabio Haebel, gelernter Koch und Hotelfachmann, ist vor 16 Jahren von Freiburg nach Hamburg gezogen. Und hat sich hier, auf St. Pauli, sein ganz eigenes Gastro-Imperium aufgebaut: Ihm gehören die Restaurants „hæbel“ und „XO Seafoodbar“, beide an der Paul-Roosen-Straße. Außerdem gibt‘s in seiner Sauerteig-Bäckerei „bægeri“ frisches, handwerkliches Brot, Sandwiches, Kuchen, Franzbrötchen und Frühstück. Mit dem „hæbel“, in dem es moderne französische Küche gibt, haben Fabio Haebel und Küchenchef Kevin Bürmann sich einen „Michelin“-Stern erkocht. Das neueste Projekt von Haebel ist das Startup „Circus“, bei dem frisch gekochte, günstige Gerichte wie Bowls, Pasta oder Salate nach Hause geliefert werden.

„hæbel“: Paul-Roosen-Str. 31 (St. Pauli), Menü ab 104 Euro, Di-Sa 18.30-22 Uhr, Tel. 01578 68 645 85, www.haebel.hamburg