Hamburgs Gastronomen stecken in der Krise – viele schließen ihre Restaurants für immer. Auch beim „Schacht Deli“ am Schlump läuft es nicht gut. Dazu erschüttern Schicksalsschläge die kleine Familie. Doch aufgeben? Kommt nicht in Frage! Lesen Sie hier, warum Charlotte Schnabel und ihr Lebensgefährte Benjamin Schacht kämpfen wollen – woran sie festhalten, und was ihre Gäste mit dieser Entscheidung zu tun haben.