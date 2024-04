Kugeln statt Ohrfeige: Heimtückischer Mord vor der Shisha-Bar

In einer Shisha-Bar an der Saseler Chaussee waren an einem Sonntagabend im Oktober 2023 nur noch wenige Gäste, als vor der Tür plötzlich Schüsse fielen. Das Opfer, ein 24-jähriger Fifa-Streamer, starb noch vor Ort. Jetzt müssen sich zwei Tatverdächtige am Mittwoch vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft den 31- und 23-jährigen Brüdern S. heimtückischen Mord sowie Mord aus niederen Beweggründen vor. Einer der Angeklagten muss sich zudem wegen unerlaubten Führens einer halbautomatischen Kurzwaffe verantworten.

Schüsse vor Shisha-Bar in Sasel: 24-Jähriger stirbt

Am 1. Oktober gegen 22.30 Uhr ging der erste Notruf bei der Polizei ein: Zeugen sprachen von Schüssen und einem verletzten Mann auf dem Gehweg vor der Shisha-Bar. Polizisten versuchten noch, den 24-Jährigen zu reanimieren. Am Ende ohne Erfolg, ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Angeklagten sollen zunächst in der Bar mit dem Opfer gesprochen haben. Laut Staatsanwaltschaft soll es dabei um eine Tage zurückliegende Bedrohung gegenüber dem Opfer gegangen sein. H.S., einer der Beschuldigten, hatte sich bereit erklärt, sich zu entschuldigen. Sein Bruder B.S. sollte ihm – als Zeichen der Wiedergutmachung – vor der Shisha-Bar eine Ohrfeige verpassen.

Schüsse in Sasel: Zwei Angeklagte vor Gericht

Als das Opfer mit den Brüdern S. vor die Bar trat, soll H.S. den 24-Jährigen unvermittelt angegriffen und geschlagen haben. Anschließend soll sein 31-jähriger Bruder B.S. das Opfer zu Boden gestoßen und aus einer Schusswaffe aus kurzer Distanz mindestens sieben Schüsse auf ihn abgegeben haben.

Der mutmaßliche Schütze wurde drei Tage nach der Tat verhaftet. Sein Bruder ging der Polizei Mitte Dezember bei einer Verkehrskontrolle ins Netz. Er war bereits vorher in den Fokus der Beamten geraten, bei der Personenüberprüfung in Bramfeld stellten die Polizisten fest, dass es sich bei einem Beifahrer um den Gesuchten handelte. (aba)