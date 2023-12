Todes-Schüsse in Hamburger Shisha-Bar: Verdächtiger durch Zufall gefasst

Ein Sonntagabend Anfang Oktober: Vor der Shisha-Bar „Chérie“ in Sasel fallen mehrere Schüsse. Ein 24-Jähriger stirbt noch vor Ort. Der mutmaßliche Schütze ist bereits gefasst – jetzt ging der Polizei zufällig ein mutmaßlicher Mittäter ins Netz.

Der mutmaßliche Schütze war bereits drei Tage nach der Tat verhaftet worden. Der nun gefasste 23-Jährige gilt laut Polizei als Mittäter. Er sei bei den Ermittlungen in den Fokus der Beamten geraten.

Zufall hat geholfen: Polizei verhaftet mutmaßlichen Mittäter

Bei der Personenüberprüfung im Rahmen der Verkehrskontrolle am Montagabend in Bramfeld stellten die Polizisten fest, dass es sich bei einem Beifahrer um den gesuchten 23-Jährigen handelte. Der Mann wurde verhaftet und kam ins Untersuchungsgefängnis, wie die Hamburger Polizei am Dienstag mitteilte.

Bei den Schüssen in der Shisha-Bar am 1. Oktober war ein 24 Jahre alter Deutsch-Iraner nach einem Streit mit mehreren Schüssen getötet worden.

Drei Tage später war ein 30 Jahre alter Deutscher als dringend tatverdächtig festgenommen worden. Er sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. (dpa/mp)