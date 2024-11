Erst Minusgrade, dann … Thermometer-Überraschung in Hamburg!

Am Freitag ist es glatt auf Hamburgs Straßen, es ist bibberkalt und ungemütlich. Typisches Novemberwetter eben. Aber nun kündigt sich eine Überraschung an: Schon sehr bald wird es deutlich wärmer – die Temperaturen steigen kräftig.

In den kommenden Tagen gibt es in Hamburg Schneeregen und Werte knapp über dem Gefrierpunkt, nachts kann es sogar Minusgrade geben. Am Sonntag geht es sprunghaft nach oben – angenehme 16 Grad werden erwartet! Grund für die warmen Novembertage sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein kräftiges Tiefdruckgebiet über dem Atlantik sowie ein Hochdruckgebiet in Südosteuropa, die warme Luft zu uns zu schieben.

Außergewöhnlich sei dies jedoch nicht. „Das kann durchaus mal passieren“, heißt es vom DWD auf MOPO-Nachfrage. Neben den milden Temperaturen wird es in Hamburg auch regnen. Auch am Montag sollen die Temperaturen noch zweistellig sein, danach geht es langsam wieder runter. (jth)