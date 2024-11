Wetter sorgt für Sperrung und noch mehr Chaos an A7-Großbaustelle

Von Bahrenfeld aus auf die A7 zu kommen, ist momentan ein echter Kampf und mit viel Stau verbunden. Und erstmal ist kein Ende in Sicht: Denn das miese Wetter sorgt für eine Verzögerung der Arbeiten und damit für noch mehr Chaos.

Laut einer Mitteilung der Autobahn GmbH Nord, sind die Umbauarbeiten an der Anschlussstelle Bahrenfeld direkt am UCI in den vergangenen drei Tagen zwar größtenteils abgeschlossen worden. Jedoch verhindere der anhaltende Niederschlag, dass die komplette Markierung auf den Straßen aufgebracht wird. Das betrifft vor allem die erforderliche Markierung für den Fußgängerüberweg und den Radweg im Bereich der Ausfahrtsrampe Richtungsfahrbahn Nord. Der Linksabbieger Richtung Wedel/stadtauswärts bleibt deshalb erst einmal voll gesperrt.

Auch in Richtung Süden ist der Verkehr seit einiger Zeit hakelig: Die Autos werden über eine ziemlich abenteuerliche Rampe auf die A7 gelenkt, was bisher nicht alle durchblicken. (prei)